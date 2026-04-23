앤팀 '위 온 파이어', 日 오리콘 데일리 앨범 랭킹 1위

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[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 그룹 앤팀이 신보 '위 온 파이어(We on Fire)'로 일본 오리콘 차트 정상에 올랐다.

오리콘이 지난 22일 발표한 최신 차트에 따르면 앤팀의 일본 미니 3집 '위 온 파이어'가 '데일리 앨범 랭킹' 1위를 차지했다.

[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 그룹 앤팀. [사진=YX레이블즈] 2026.04.23 alice09@newspim.com

이 앨범은 앞서 21일 한터차트 일간 음반 차트에서도 1위를 찍었다. 특히 발매 첫날 판매량 100만 장을 넘기며 3작품 연속 밀리언셀러라는 이정표를 세웠다.

이들의 전작인 한국 미니 1집 '백 투 라이프(Back to Life)'는 초동 판매량(10월 28일~11월 3일, 한터차트 기준) 122만 2022장을 기록했다. 또 써클차트 2025 연간 차트에서는 누적 출하량 133만 1733장을 기록하며 10위에 올랐다.

이번 신보 역시 한국과 일본의 주요 음반 차트를 휩쓸며 저력을 드러낸 만큼 향후 추이에 기대가 쏠리고 있다.

'위 온 파이어'는 더욱 단단해진 유대 속에서 성장한 앤팀의 새로운 도전을 담아낸 작품이다. 이들은 23일 Mnet '엠카운트다운'을 시작으로 국내 음악방송 무대에 잇달아 오를 예정이다.

alice09@newspim.com