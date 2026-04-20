서울에 뜬 늑대인간 아지트…앤팀, 신보 콘셉트 체험형 이벤트 개최

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 도심 한복판에 '늑대인간 아지트'가 뜬다. 그룹 앤팀(&TEAM)이 신보 콘셉트를 오프라인 공간으로 확장하며 팬들을 특별한 세계관 속으로 초대한다.

20일 소속사 YX 레이블즈에 따르면 앤팀은 일본 미니 3집 '위 온 파이어(We on Fire)' 발매를 기념해 오는 25일 서울 용산 아이파크몰 더 테라스에서 오프라인 이벤트를 개최한다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 그룹 앤팀. [사진=YX레이블즈] 2026.04.20 moonddo00@newspim.com

이벤트 공간은 '늑대인간 아지트'를 옮겨놓은 듯 꾸며진다. 행사장 곳곳에 앤팀의 신보 콘셉트를 반영한 연출이 더해져 몰입감을 높일 예정이다. 체험 콘텐츠도 풍성하다. 늑대 무리의 친구가 되는 과정을 테마로 한 프로그램을 비롯해 특별한 데시벨 테스트를 통해 선물을 받을 수 있는 '하울링존', 추억을 남길 수 있는 '포토존' 등이 준비된다.

'늑대인간 아지트'는 누구나 자유롭게 참여할 수 있는 오픈형 행사다. 앤팀은 음악과 퍼포먼스를 넘어 오프라인 공간에서도 팀의 상징성과 신보의 분위기를 입체적으로 풀어내며, 현장을 찾은 이들에게 색다른 즐거움을 선사할 것으로 기대된다.

한편 '위 온 파이어'는 더 높은 곳을 향해 비상하려는 앤팀의 현재와 새로운 도전을 담아낸 작품이다. 앤팀은 오는 21일 서울 성북구 고려대학교 화정체육관에서 팬 쇼케이스를 열고, 팬들과 만난다. 또 내달 13일부터는 아시아 투어 '2026 앤팀 콘서트 투어 '블레이즈 더 웨이''에 돌입한다

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