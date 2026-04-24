수세권 프리미엄…'엘리프 성성호수공원' 견본주택 오픈

호수 조망·쿼드러플 학세권 최고입지 강점

전용 84·111㎡ 총 1165가구 5월 청약 주목

중대형·비규제 지역 공급에 인기몰이 예고

[천안=뉴스핌] 오영균 기자 = 계룡건설은 충남 천안시 업성2구역에 조성하는 '엘리프 성성호수공원' 견본주택을 24일 오픈하고 본격 분양에 돌입했다.

이 단지는 지하 2층~지상 29층, 11개 동, 전용면적 84·111㎡로 공급되며 1블록 546가구, 2블록 619가구(임대 포함), 총 1165가구로 구성된다. 중대형 위주의 평면 설계를 통해 공간 여유와 수납 효율을 확보하고, 다양한 라이프스타일을 담아낼 수 있는 실거주 중심 주거 환경을 구현했다.

성성호수공원 바로 앞에 위치해 산책로와 녹지 공간 이용이 가능하며 호수 조망을 누릴 수 있는 수세권 강점을 갖췄다. 단지 양옆으로 유치원·초·중·고교가 반경 600m 이내에 배치되는 쿼드러플 학세권으로 주목된다.

천안 엘리프 성성호수공원 투시도. [사진=계룡건설] 2026.04.24 gyun507@newspim.com

청약 일정은 5월 6일 특별공급을 시작으로 7일 1순위, 8일 2순위 접수가 진행된다. 당첨자 발표는 1블록 5월 14일, 2블록 5월 15일이며 정당계약은 5월 26일부터 29일까지 진행될 예정이다.

1순위 청약은 청약통장 가입기간 6개월 이상과 지역·면적별 예치금을 충족한 만 19세 이상이면 누구나 신청 가능하다. 해당 단지는 비규제지역에 공급돼 재당첨 제한과 전매제한, 거주의무기간이 적용되지 않으며 블록별 당첨자 발표일이 달라 중복 청약이 가능해 유리하다.

분양가는 전용 84㎡A타입 4억6860만원~5억8860만원, 84㎡B타입 4억5260만원~5억6850만원, 111㎡타입 6억3650만원~7억9940만원으로 책정돼 가격경쟁력을 갖췄다. 동일 생활권 신축 단지의 평균 평당가와 비교해 엘리프 성성호수공원 2블록은 약 1637만원 수준으로 상대적으로 낮은 분양가를 형성하고 있다.

무엇보다 호수 조망을 누릴 수 있는 수세권이 강점이다. 그리고 단지 양옆으로 유치원·초·중·고교가 반경 600m 이내에 배치되는 쿼드러플 학세권으로 교육 입지가 우수하다. 단지 바로 옆 소공원을 품은 공세권인 동시에 인근 준주거용지 계획에 따라 학원가와 상가 인프라까지 갖출 예정으로 최고 핵심 입지로 꼽힌다.

교통 여건은 수도권 지하철 1호선 부성역이 예정돼 있으며 경부고속도로, 천안IC, 아산현충사IC 등을 통한 광역 이동이 가능하다. 삼성SDI, 천안일반산업단지, 아산탕정디스플레이시티 등이 인접해 직주근접 여건을 갖췄다. 전 가구 남향 위주 배치와 4베이 판상형 구조를 적용해 채광과 통풍을 극대화했으며 커뮤니티 시설로 피트니스, 골프연습장, 전망카페, 게스트하우스 등이 조성된다.

단지 설계 측면에서는 많은 세대에서 성성호수공원을 향한 배치와 동 간 거리 확보를 통해 개방감과 쾌적성을 높인 점이 특징이다. 단지 내에는 수변 공간과 연계된 외부 동선이 계획돼 일상속에서 자연을 가까이 누릴 수 있도록 했다.

평면 설계 역시 공간 활용 등 실용적인 측면에서 우수성을 확보했다. 84㎡A 타입은 판상형 구조를 기반으로 거실과 주방이 연결된 개방형 구조를 적용했으며, 전 세대에 알파룸 등을 통해 다양한 생활 방식에 대응할 수 있도록 했다. 111㎡ 타입은 넓은 거실과 다수의 방 구성을 통해 가족 단위 거주에 적합한 구조를 갖추는 등 전반적으로 실거주 편의성을 고려한 설계가 적용됐다.

커뮤니티 시설도 시대적 트렌드에 맞춰 다양하게 구성돼 기대된다. 우선 단지내 피트니스와 골프연습장, GX, 작은도서관, 독서실 등 운동과 학습을 아우르는 공간이 마련될 예정이다. 여기에 입주민 소통 공간인 전망카페(1블록), 주민카페(2블록) 등을 비롯해 어린이집과 다함께돌봄센터, 맘스스테이션, 경로당 등 세대별 이용이 가능한 시설도 함께 조성된다. 또한 게스트하우스 등 부대시설도 계획돼 단지 내에서 생활과 휴식을 동시에 누릴 수 있는 환경을 갖춰 원스톱 라이프가 가능한 장점이 있다.

분양 관계자는 "성성호수공원을 중심으로 천안 주거 지도가 빠르게 변화하고 있다"며 "엘리프 성성호수공원은 입지와 상품성을 모두 갖춘 단지로 실거주 중심 수요자들에게 안정적인 선택지가 될 것으로 기대된다"고 말했다.

'엘리프 성성호수공원' 견본주택은 충남 천안시 서북구 두정동 일원에 마련돼 있으며, 입주는 2029년 3월 예정이다.

gyun507@newspim.com