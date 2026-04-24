KB국민은행, '2026 상반기 DC 기업 초청 행사' 개최

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금융시장 전망 및 운용전략 제시

서울 시작으로 부산, 광주 순차 진행

[서울=뉴스핌] 정광연 기자 = KB국민은행(은행장 이환주)은 핵심 거래기업 대표 및 퇴직연금 실무담당자를 대상으로 '2026 상반기 DC 핵심 기업 초청 행사'를 열고, 퇴직연금 제도 변화에 따른 대응 방향과 2026년 2분기 금융시장 전망 및 운용전략을 제시했다고 24일 밝혔다.

이번 행사는 최근 변화하는 퇴직연금 제도와 금융시장 환경에 대한 이해를 높이고 기업의 안정적인 DC형 퇴직연금 운영을 지원하기 위해 마련됐다.

[사진=KB국민은행]

기업 대표 및 퇴직연금 실무담당자가 참석해 높은 관심을 모았으며, 지난 16일 서울을 시작으로 21일 부산, 23일 광주에서 순차적으로 진행됐다

첫 번째 세션에서는 '퇴직연금 제도 변화와 기업의 대응전략'을 주제로 2026년 퇴직연금 제도 변화와 이에 따른 기업의 대응 방향과 핵심 점검사항 등을 다뤘다.

이어 두 번째 세션에서는 '2026년 2분기 금융시장 전망과 퇴직연금 운용 전략'을 중심으로 매크로 시장 전망과 자산배분의 필요성, 글로벌 및 국내 주식을 포함한 포트폴리오 구성 방안, 퇴직연금 운용 전략 등이 소개됐다.

참석자들은 퇴직연금 제도 변화와 시장 환경에 대한 이해를 넓히고, 기업 연금 운영에 필요한 실질적인 인사이트를 공유했다.

또한 행사 전 사전 교류와 행사 후 네트워킹 시간이 마련돼 현장의 고민과 경험을 나누고, 퇴직연금 운용 과정에서 필요한 다양한 의견을 공유하는 시간도 이어졌다.

peterbreak22@newspim.com