강준현 "국민의힘, 연일 한미 관계 왜곡 확대...매국 행태 도 넘고 있어"

전작권 전환·미 의회 서한 공세 반박…"국익 중심 외교 지속"

[서울=뉴스핌] 조승진 기자 = 더불어민주당이 전시작전권 전환 문제와 한미 관계를 둘러싼 국민의힘의 공세를 "대미 굴종 본능"이라고 규정하며 강하게 비판했다.

강준현 수석대변인은 24일 서면 브리핑을 통해 "사리 분별도 사명의식도 없는 대미 굴종 본능, 국민의힘은 어느 나라 정당이냐"고 비판했다.

강준현 더불어민주당 수석대변인. [사진=뉴스핌 DB]

강 수석대변인은 "연일 한미 관계를 왜곡 확대하고, 국익을 해치는 데 혈안인 국민의힘의 매국적 행태가 도를 넘고 있다"고 지적했다.

이어 최근 주한 미군사령관 발언과 관련한 논란에 대해 "핵시설 발언을 두고 동맹 파열을 운운하던 국민의힘에서 이제는 전시작전권 전환 문제까지 안보 자해론의 근거로 삼고 있다"며 "최근 브런슨 주한 미군사령관의 발언을 두고 공세를 펴고 있으나, 의미에 대한 해석은 엉터리고 그 속에서 드러나는 사명의식 역시 한심하고 처참한 수준"이라고 했다.

또 "브런슨 사령관은 미 의회 청문회에서 전작권 전환을 지속적으로 추진하고 모든 조건이 충족되게 할 것이라는 취지로 발언했다"며 "미군의 역할 변화에 대한 언급을 하면서도 한반도는 미국 본토를 방어하는 데 핵심적인 전략적 요충지라고 지칭했다"고 했다.

그러면서 "시점 문제는 따져 보더라도 전작권 전환과 한미 동맹의 중요성을 근본적으로 부정했다고 보기는 어렵다"고 짚었다.

강 수석대변인은 "국민의힘은 이러한 맥락에 대한 이해는 실종된 채, 마치 전작권 전환이 곧 한미 동맹 와해인 양 아둔한 인식을 드러내고 있다"며 "전시 상황에서 우리의 결정권이 70년 넘게 부재한 현실에 대한 부끄러움을 자각하기는커녕 여전히 미국의 명령을 받지 못할까 안달이 나 보인다. 굴종 본능이 차마 눈 뜨고 보기 어렵다"고 거듭 비판했다.

아울러 미국 공화당 의원들의 서한을 둘러싼 논란과 관련해서도 "미 공화당 의원들의 서한을 이유로 경제 위기를 부르짖는 국민의힘의 모습에서도 사리 분별력 없는 창피함을 느낄 지경"이라며 "미국 기업들에 대한 차별적인 규제가 있다는 주장부터가 터무니없는 억지"라고 했다.

정부 대응에 대해서는 "우리 정부는 법을 어기고 소비자를 기만한 기업에 대해 국적과 관계없이 단호하게 대처해 왔다"며 "수천만 국민이자 소비자를 우롱한 부당 행위에 엄중한 책임을 묻는 일이 어떻게 '차별'이 될 수 있냐"고 반문했다.

이어 "잘못에 대한 반성은커녕 미국 법인 뒤에 숨어 대한민국 사법 체계를 무시하는 기업 대표의 행태야말로 용납될 수 없는 일"이라며 "대한민국은 특정 기업에 치외 법권적 특혜를 허용하는 나라가 아니다"라고 강조했다.

강 수석대변인은 "국민의힘은 우리 국민이 부당하게 피해를 입은 사정은 보이지 않냐"며 "과거 자신들의 입장마저 망각하고 굴종 본능으로 그저 미국이 한마디라도 하면 좌불안석이 되는 사고방식에 참담함을 금할 수 없다"고 했다.

chogiza@newspim.com