쿠팡 "대미 로비로 한국 정부 압박 사실 아냐" 반박

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개인정보 유출 사태 이후 대미 로비 확대 의혹에..."안보 사안 포함 안돼" 부인

[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = 쿠팡이 미국 행정부와 의회를 상대로 한 로비를 통해 한국 정부를 압박했다는 주장에 대해 사실이 아니라는 입장을 밝혔다.

쿠팡은 24일 입장 자료를 통해 "미국 내 로비 활동이 한국 정부에 대한 압박으로 이어졌다는 주장은 사실이 아니며, 안보와 관련한 논의가 있었다는 주장 역시 명백한 허위"라고 의혹을 부인했다.

서울 송파구 쿠팡 본사. [사진=뉴스핌DB]

회사 측은 미국 로비공개법(LDA)에 따른 보고서를 근거로 들며 "자사의 로비 활동은 한국·대만·일본 등과의 투자 및 무역 확대, 한국인 전문직 비자 확대 등 경제 협력 이슈에 한정돼 있으며, 안보 관련 사안은 포함되지 않았다"고 설명했다.

논란은 쿠팡 모회사인 쿠팡 Inc의 로비 지출 내역이 공개되면서 확산됐다. 지난 23일(현지시간) 미국 연방 상원의 LDA 보고서에 따르면 쿠팡 Inc는 올해 1분기(1∼3월) 로비 자금으로 109만 달러(약 16억 원)를 지출했다고 신고했다.

로비 대상은 미국 상원과 하원 등 연방 의회를 비롯해 국무부, 재무부, 상무부, 무역대표부(USTR), 농무부, 중소기업청 등 주요 정부 기관을 포함했다. 특히 미국 부통령과 백악관 대통령 비서실(Executive Office of the President·EOP)도 대상에 포함된 것으로 나타났다.

로비 지출액 공개 이후 지난해 11월 말 발생한 쿠팡의 고객 개인정보 유출 사태 이후 100만 달러 이상의 대미 로비 자금이 실제 집행된 점을 근거로 한국 정부 압박 의혹이 제기됐다.

이러한 의혹과 관련해 쿠팡은 "로비 활동은 투자·무역 확대와 비자 제도 개선 등 경제 협력 중심으로 이뤄졌으며, 한국 정부를 겨냥한 압박 성격의 활동은 없다"고 반박했다. 이어 "한미를 비롯한 여러 나라와의 인공지능(AI) 기술 혁신, 투자 및 고용 창출, 국가 간 커머스 확대를 위한 소통에 집중하고 있다"고 덧붙였다.

로비 지출 규모에 대해서도 통상 수준이라는 점을 강조했다. 쿠팡은 "미국 주요 기업들의 로비 지출은 통상 당사보다 3~4배 높은 수준이며, 한국 주요 대기업과 비교해도 낮은 편"이라며 "합법적 범위 내에서 일반적인 대외 소통 활동을 진행하고 있다"고 해명했다.

nrd@newspim.com