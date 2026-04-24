추미애, 삼성·SK 산단 '광폭 행보'..."세계 최고 반도체 클러스터 완성할 것"

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평택 삼성캠퍼스·용인 국가산단·SK하이닉스 잇달아 방문

'수·용·성·평·오·이' 반도체 벨트 구축...인프라 선제적 완비 약속

"대통령·도지사·시장·국회의원 '확실한 원팀'으로 결과 증명하겠다"

[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 추미애 더불어민주당 경기도지사 후보가 24일 삼성전자 평택캠퍼스와 용인 국가산업단지 부지, SK하이닉스 용인 산단을 차례로 방문하며 경기도 반도체 클러스터를 세계 최고 수준으로 완성하겠다는 강력한 의지를 보였다.

추미애 더불어민주당 경기도지사 후보가 24일 삼성전자 평택캠퍼스와 용인 국가산업단지 부지, SK하이닉스 용인 산단을 차례로 방문하며 경기도 반도체 클러스터를 세계 최고 수준으로 완성하겠다는 강력한 추진력을 과시했다. [사진=추미애 경기도지사 후보 선거캠프]

이날 현장 방문에는 홍기원·김현정(평택), 이상식·손명수·부승찬·이언주(용인) 등 지역 국회의원들과 최원용 평택시장 후보, 현근택 용인시장 후보가 대거 동행하며 민주당 지방선거 '원팀'의 결속력을 선보였다.

추 후보는 평택 삼성전자 캠퍼스에서 수원·용인·화성·성남·안성·평택·오산·이천을 잇는 이른바 '반도체 벨트'를 대한민국 산업의 심장부로 규정했다.

그는 네덜란드 ASML의 화성 제조기지 설립과 미국 어플라이드 머티어리얼즈(AMAT)의 오산 R&D 센터 진출 등을 언급하며 "글로벌 기업들의 투자가 이어지는 지금이 평택을 중심축으로 한 고도화의 최적기"라고 강조했다.

추미애 더불어민주당 경기도지사 후보가 24일 삼성전자 평택캠퍼스와 용인 국가산업단지 부지, SK하이닉스 용인 산단을 차례로 방문하며 경기도 반도체 클러스터를 세계 최고 수준으로 완성하겠다는 강력한 추진력을 과시했다. [사진=추미애 경기도지사 후보 선거캠프]

이어 방문한 용인 LH 국가산업단지 부지에서 추 후보는 '적기 착공과 차질 없는 완공'을 천명했다. 특히 전력과 용수 공급은 물론 토지 보상, 오·폐수 처리 등 기반 인프라를 선제적으로 완비해 사업 추진에 한 치의 공백도 허용하지 않겠다는 구체적인 로드맵을 제시했다.

LH 사장 공백으로 인한 지연 우려에 대해서도 "국토교통부와의 긴밀한 협의를 통해 신속히 해결하겠다"며 자신감을 보였다.

마지막 일정인 SK하이닉스 용인 현장에서는 민간의 과감한 투자와 공공의 인프라 지원이 결합된 '초대형 반도체 생태계' 구축의 필요성을 역설했다.

추미애 더불어민주당 경기도지사 후보가 24일 삼성전자 평택캠퍼스와 용인 국가산업단지 부지, SK하이닉스 용인 산단을 차례로 방문하며 경기도 반도체 클러스터를 세계 최고 수준으로 완성하겠다는 강력한 추진력을 과시했다. [사진=추미애 경기도지사 후보 선거캠프]

추 후보는 "경기도 반도체 클러스터는 단순한 개별 산단이 아닌, 하나의 초광역 산업벨트로 완성되어야 한다"는 비전을 밝혔다.

추 후보는 "경기도 반도체 클러스터는 대한민국 경제의 미래를 결정짓는 핵심 과제"라며 "속도와 추진력으로 반드시 세계 최고 수준으로 완성하겠다"고 목소리를 높였다. 또한 "6월 지방선거에서 승리한다면 대통령, 도지사, 시장, 국회의원이 확실한 원팀이 되어 끝까지 책임지고 결과로 증명하겠다"고 지지를 호소했다.

추미애 더불어민주당 경기도지사 후보가 24일 삼성전자 평택캠퍼스와 용인 국가산업단지 부지, SK하이닉스 용인 산단을 차례로 방문하며 경기도 반도체 클러스터를 세계 최고 수준으로 완성하겠다는 강력한 추진력을 과시했다. [사진=추미애 경기도지사 후보 선거캠프]

1141world@newspim.com