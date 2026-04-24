미즈온, 무신사 성수점 입점

AI 핵심 요약beta
- 미즈온이 24일 무신사 메가스토어 성수에 입점했다.
- 온라인 중심에서 오프라인 유통 채널을 확대한다.
- 7 비건 펩타이드 세럼 등 주요 제품을 판매한다.
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[서울=뉴스핌] 조한웅 기자 = 글로벌 스킨케어 브랜드 미즈온이 무신사 메가스토어 성수에 입점하며 오프라인 유통 채널 확대에 나선다고 밝혔다. 이번 입점은 온라인 중심 유통 구조에서 벗어나 소비자 접점을 확대하기 위한 전략의 일환이다.
무신사 메가스토어 성수는 4월 24일 오픈하며, 지하 1층부터 지상 4층까지 총 5개 층, 약 2000평 규모로 조성된 패션·뷰티 복합 편집숍이다. 미즈온은 해당 매장을 통해 온·오프라인을 연계한 유통 전략을 강화할 계획이다.
매장에서는 스킨케어 주요 제품 라인업이 판매된다. 입점 제품은 7 비건 펩타이드 부스터 세럼, 쌀빛 라인, 리얼 비타민C 앰플, 굿바이 블레미쉬 라인, 인아웃 선라인, 비건 콜라겐 쿠션 등이다.
이 중 7 비건 펩타이드 부스터 세럼은 펩타이드 성분과 기능성 원료를 포함한 제품으로, 해외 온라인 플랫폼에서 신제품 부문 상위권을 기록한 바 있다.
해당 제품은 무신사 뷰티 온라인과 무신사 메가스토어 성수 매장에서 구매할 수 있다.
회사 측은 이번 입점을 통해 오프라인 유통 접점을 확대하고 관련 사업을 지속 추진할 계획이라고 밝혔다.
whitss@newspim.com