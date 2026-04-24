코스콤, 무료급식소 '토마스의 집'에서 배식 봉사 및 후원금 전달

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"취약계층 지원·지역사회 상생 가치 실현 "

[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 코스콤은 지난 21일 서울 영등포구에 있는 무료급식소 '토마스의 집'에서 배식 봉사활동을 진행했다고 24일 밝혔다.

이번 활동은 코스콤이 추진하고 있는 '1본부 1봉사활동' 캠페인의 일환으로, 코스콤은 매달 본부별 릴레이 봉사활동을 통해 임직원이 지역사회 공헌에 참여하는 문화를 조성하고 있다.

코스콤 임직원들이 21일 서울 영등포구 '토마스의 집'에서 봉사활동을 진행한 뒤 기념 촬영을 하고 있다. [사진=코스콤]

코스콤에 따르면 이날 봉사에는 경영지원본부 임직원 16명과 상생협력팀 3명 등 총 19명이 동참했다. 이들은 노숙인과 홀몸 어르신 등 지역 내 취약계층 350여 명을 대상으로 배식 지원과 설거지 등 급식소 운영을 도왔다.

1993년 설립된 토마스의 집은 영등포역 인근에서 취약계층에게 점심을 제공하는 무료급식소로, 하루 평균 350명 이상이 이용하고 있다.

봉사에 참여한 코스콤 직원은 "현장에서 직접 어르신들께 따뜻한 한 끼를 대접하며 지역사회의 온정을 나눌 수 있어 매우 보람찼다"며 "작은 정성이지만 이웃들에게 실질적인 힘이 되길 바란다"고 말했다.

코스콤은 이번 봉사활동을 계기로 지역사회와의 연계를 강화하고, 임직원 참여형 사회공헌 활동을 지속 확대해 나갈 예정이다.

rkgml925@newspim.com