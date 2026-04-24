투교협, '금융투자 절세가이드 개정판' 발간

AI 핵심 요약beta
- 투교협이 24일 금융투자 절세가이드를 발간했다.
- 개정판은 복잡한 세제를 쉽게 이해하고 RIA·고배당주 절세를 안내한다.
- 가이드북을 금융사 배부하고 이북으로 홈페이지 게시한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 투자자교육협의회(이하 투교협)는 24일 '금융투자 절세가이드'를 발간했다고 밝혔다.
금융투자협회에 따르면 이번 개정판은 금융소비자들이 복잡한 금융투자 세제를 쉽게 이해하고, 전략적인 절세를 통해 실질 수익률을 높일 수 있도록 돕기 위해 마련됐다.
가이드북은 해외 주식 투자자(서학개미)가 국내 시장으로 복귀할 때 양도소득세 혜택이 주어지는 국내시장 복귀 계좌(RIA) 활용법과 올해부터 시행되는 고배당주 투자에 대한 배당소득 분리과세 내용 등 세제 이슈를 다룬다.
'국민성장펀드'와 종합투자계좌(IMA) 등 꼭 알아야 할 금융투자 관련 개정 세법 내용과 비과세 및 분리과세 활용 정리표 등도 수록하고 있다.
이창화 금융투자교육원장은 "현명한 투자자라면 세후 수익을 극대화하기 위해 수익 전략만큼이나 절세 전략도 중요하게 고려해야 한다"며 "투자자들에게 이번 가이드북이 성공적인 투자 여정의 지침서가 되길 바란다"고 말했다.
투교협은 해당 가이드북을 증권사, 자산운용사 등 금융투자회사에 배부하고, 집합교육 교재로 활용할 예정이다. 또한 가이드북을 이북(E-book)으로 제작해 투교협 홈페이지에 게시할 계획이다.
rkgml925@newspim.com