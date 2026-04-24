넥써쓰, 월드페이와 제휴...게임 결제 146개국 확대

AI 핵심 요약beta
- 게임 플랫폼 기업 넥써쓰가 24일 글로벌 결제 서비스 월드페이와 제휴를 체결했다.
- 크로쓰 샵의 결제 수단을 확대해 글로벌 이용자들이 자국 통화로 게임 아이템을 구매할 수 있게 된다.
- 넥써쓰는 웹2와 웹3를 모두 지원하는 인프라를 완성해 개발사 수익성과 이용자 편의를 높일 계획이다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= 게임 플랫폼 기업 넥써쓰는 글로벌 결제 서비스 기업 월드페이와 제휴를 체결했다고 24일 밝혔다. 게임 특화 웹 상점 '크로쓰 샵'의 결제 수단을 확대하기 위함이다.
넥써쓰는 두바이 법인 '넥써쓰 허브 FZCO'를 통해 이번 제휴를 진행한다. 월드페이는 연간 500억 건 이상의 거래를 처리하며 146개국 이상에서 서비스를 제공하는 글로벌 결제 기업이다.
크로쓰 샵은 게임 개발사가 모바일 앱 마켓을 거치지 않고 웹 기반으로 게임 상품을 판매하는 플랫폼이다. 기존에는 스테이블코인 기반 결제 인프라 '크로쓰 페이'를 통해 수수료 없이 결제를 지원했다.
이번 제휴로 월드페이의 전통적인 전자결제 방식을 추가 적용한다. 글로벌 이용자들이 자국 통화와 다양한 디지털 자산으로 게임 아이템을 구매할 수 있게 된다.
넥써쓰는 또한 AI 에이전트 게임 플랫폼 '몰티로얄'에 x402 프로토콜을 도입했다. 에이전트가 경제적 주체로 활동할 수 있는 기반을 구축한 것이다.
장현국 넥써쓰 대표는 "크로쓰는 월드페이와의 제휴를 통해 웹2와 웹3를 모두 지원하게 됐다"며 "개발사에게는 최고의 수익성을, 이용자에게는 편리한 결제 경험을 제공하는 인프라를 완성해 나갈 것"이라고 밝혔다.
origin@newspim.com