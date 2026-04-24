청와대, 철원군 마현리 주민들과 지뢰·수해 문제 해결에 합의

민통선 정착촌 주민 집단민원 현장조정회의 개최

[서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 청와대 공공갈등조정비서관실은 24일 강원도 철원군 마현리를 방문해 현장조정회의를 열고 지뢰와 하천 범람으로 고통받아온 주민들의 집단민원을 해결하는 방안을 모색했다.

주진우 청와대 공공갈등조정비서관이 24일 오전 강원도 철원군 마현리에서 현장조정회의를 열고 발언하고 있다. [사진=청와대]

마현리는 1959년 태풍 사라로 울진군 이재민 400여 명이 집단 이주해 조성한 민통선 북방 정착촌이다. 주민들은 수십 년간 지뢰 위험을 무릅쓰고 황무지를 개간했으며, 최근에는 파프리카 등 시설원예 농업으로 자족형 마을로 성장했다. 그러나 군사 접경지역이라는 지리적 특성으로 치수 인프라 확보가 어려워 매년 장마철마다 하천 범람으로 인한 농경지 침수 피해가 반복됐다.

하천 바닥에 매몰된 유실 지뢰로 인해 준설 작업이 약 10년간 중단되면서 주민들의 생명과 재산이 위협받았다. 파프리카 농가의 경우 연간 경영비가 약 6000만 원에 달해 침수 시 가구당 손실액이 1억 원을 넘는 것으로 집계됐다. 주민들은 올해 1월 국민권익위원회에 집단민원을 제기했다.

공공갈등조정비서관실은 국민권익위원회와 함께 현장을 방문해 주민들의 호소를 청취하는 한편, 국방부 및 육군 제15보병사단과 협의했다. 그 결과 지뢰 제거와 하천 준설을 병행하는 해결 로드맵을 도출했다.

국민권익위원장 주재로 열린 이날 현장 조정회의에서는 우기 전 위험지역 지뢰 제거와 긴급 준설, 마현천 전 구간 정비사업 추진, 이행점검을 위한 민·관·군 협의체 가동 등을 합의했다.

주진우 청와대 공공갈등조정비서관이 24일 오전 강원도 철원군 마현리에서 현장조정회의를 열고 마현천 유실지뢰 제거와 준설 조치요구 집단민원 현장 조정서에 서명 후 기념사진을 촬영하고 있다. [사진=청와대]

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