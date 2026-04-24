NH농협생명 농축협사업부문, 춘천 복숭아 농가서 농촌봉사활동

AI 핵심 요약beta
- NH농협생명은 22일 강원도 춘천시 복숭아 농가에서 봄철 인력난 해소를 위한 농촌봉사활동을 실시했다.
- 임직원 20여 명이 참여해 봄철 농가 정비와 복숭아나무 꽃 떨이 작업을 진행했다.
- 조근수 부사장은 농촌과의 상생을 위한 지원 활동을 지속하겠다고 밝혔다.
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[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = NH농협생명은 지난 22일 봄철 농가 인력난 해소를 위해 강원도 춘천시 소재 복숭아 농가를 찾아 농촌봉사활동을 실시했다고 24일 밝혔다.
이날 현장에는 농축협사업부문 조근수 부사장을 비롯한 임직원 20여 명이 참여해 봄철 농가 정비와 복숭아나무 꽃 떨이 작업을 진행하며 영농 준비에 힘을 보탰다.
특히 꽃 떨이 작업은 적정한 착과와 과실 품질 향상을 위해 필요한 작업으로, 임직원들은 농가와 함께 해당 작업을 진행하며 영농 준비를 지원했다. 이번 활동은 일손이 부족한 농가에 실질적인 도움을 제공하고 농업인의 부담을 덜기 위해 임직원들이 자발적으로 참여했다.
조근수 NH농협생명 부사장은 "임직원들이 자발적으로 참여해 농가에 실질적인 도움을 드릴 수 있어 뜻깊은 시간이였다"며 "앞으로도 농촌과의 상생을 위한 다양한 지원 활동을 실시하겠다"고 말했다.
yunyun@newspim.com