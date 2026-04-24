신한투자증권, 최근 1년간 분기당 1800건 이상 거래 탐지

AI 핵심 요약beta
- 신한투자증권이 24일 최근 1년간 분기 평균 1800건 이상 거래를 탐지했다.
- 분기 평균 2억3000만원 금융사기 피해를 차단했다고 밝혔다.
- 하반기 통화패턴 AI 분석 솔루션 도입으로 사기 예방을 강화한다.
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[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 신한투자증권은 최근 1년간 분기 평균 1800건의 이상 거래를 탐지했으며, 분기 평균 약 2억3000만원의 금융사기 피해를 차단했다고 24일 밝혔다.
신한투자증권은 이날 각종 금융사기 피해 중 고객이 금융사기범에게 속아서 넘긴 개인정보(신분증 사본 등)를 이용한 금융사기 피해 차단 결과를 공개했다.
신한투자증권 소비자지원부에 따르면 피해노출 금액은 금융사기 시도가 발생한 계좌의 출금 가능액으로 회사는 "실제 금융사기 피해가 발생하지 않도록 이상금융거래 탐지 시스템을 지속적으로 고도화하고 있다"고 설명했다.
또한 신한투자증권은 금융권 전반으로 늘어나고 있는 피해를 예방하기 위해 올 하반기 '통화패턴 AI 분석 솔루션' 도입 준비하고 있다고 전했다.
이준 신한투자증권 소비자지원부장은 "보이스 피싱으로 대표되는 금융사기는 가정과 삶을 파괴하는 범죄"라며 "액수의 크고 작음을 떠나 고객 한 분, 한 분께서 소중히 모은 자산을 안심하고 맡기고 불릴 수 있게 지원하겠다"고 말했다.
rkgml925@newspim.com