아이엘, 120억 투자 유치…"피지컬 AI 데이터 주도권 확보 가속"

휴머노이드 로봇 양산 전환·전고체 배터리 상용화 본격화

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 풀스택 미래모빌리티 플랫폼 기업 아이엘은 휴머노이드 로봇 양산 전환 가속 및 산업 현장 적용 확대를 통한 데이터 확보 속도 제고를 위해 120억원 규模의 전략적 투자 유치를 진행했다고 24일 밝혔다.

회사에 따르면 최근 실제 제조 현장에서 휴머노이드 로봇을 반복적으로 운용하며 공정 데이터와 작업 환경 데이터를 축적해왔으며, 이를 기반으로 로봇 운영 최적화 단계에 진입했다. 단순 기술 개발을 넘어 산업 현장에서 즉시 적용 가능한 운용 모델을 구축하고 있다는 점에서 차별화된 경쟁력을 확보하고 있다.

특히 아이엘은 기술 경쟁이 아닌 데이터 확보 속도 경쟁에서 우위를 확보하고 있다는 평가다. 이번 투자 유치는 실제 산업 현장에서 축적된 실행 기반을 양산 체계로 빠르게 전환하고, 피지컬 AI(인공지능) 시대의 핵심 경쟁 요소인 현장 데이터 확보 속도를 앞당기기 위한 전략적 결정이다.

[사진=아이엘]

확보된 자금은 로봇 양산 인프라 구축, 운영 시스템 고도화, 산업 현장 적용 확대와 함께 전고체 배터리 상용화 준비에도 활용될 예정이다. 이번 투자에는 휴머노이드 로봇 사업 협력을 진행 중인 솔트룩스, 지아이에스, 텔스타 등 전략적 투자자들이 참여해 향후 로봇 사업 확장과 데이터 기반 생태계 구축에 있어 시너지가 기대된다는 설명이다.

아이엘 관계자는 "이번 투자는 단순한 자금 조달이 아니라, 피지컬 AI 시대의 데이터 주도권을 확보하기 위한 시간을 앞당기는 전략적 결정"이라며 "이미 현장에서 축적된 데이터를 기반으로 휴머노이드 로봇의 양산과 운영 생태계 확장을 가속화해 나갈 계획"이라고 밝혔다. 이어 "전고체 배터리 상용화 준비를 병행해 로봇 운영 안정성과 에너지 효율을 동시에 확보하고, 데이터와 에너지 기술이 결합된 통합 플랫폼 경쟁력을 강화해 나가겠다"고 덧붙였다.

한편 이번 투자는 제3자배정 유상증자 방식으로 진행된다. 납입 예정일은 5월 6일이며, 투자자 보호를 위해 1년간 보호예수가 적용된다. 아이엘은 이번 투자 유치를 통해 재무구조 개선을 비롯해 양산 및 사업 확장에 필요한 투자 여력을 확보하고, 중장기 성장 기반을 더욱 공고히 해 나갈 계획이다.

nylee54@newspim.com