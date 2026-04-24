현대캐피탈, 제네시스 리스·렌트 전용 프로그램 출시

AI 핵심 요약beta
- ���대캐피탈이 24일 제네시스 리스·렌트 고객 대상 '제네시스 파이낸스 더블픽' 프로그램을 출시했다.
- '퍼스트 픽'으로 12·24개월 이용 시 차량가 4% 할인해 월 납입금을 낮췄다.
- 재이용 '세컨드 픽'은 중도상환수수료 면제와 신차 우선 공급 혜택을 제공한다.
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[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 현대캐피탈이 제네시스 리스·렌트 고객을 대상으로 한 전용 금융 프로그램을 내놓았다. 차량가 할인과 재이용 혜택을 묶어 월 납입금 부담을 낮추는 구조다.
현대캐피탈은 24일 제네시스 리스·렌트 전용 프로그램인 '제네시스 파이낸스 더블픽(DOUBLE-PICK)'을 출시했다고 밝혔다.
이번 프로그램은 제네시스 차량을 리스·렌트로 처음 이용하는 고객에게 차량가 할인과 재이용 시 혜택을 동시에 제공하는 것이 특징이다. 차량 이용 주기 전반에 혜택을 배치해 비용 부담을 낮추는 데 초점을 맞췄다.
우선 '퍼스트 픽(First Pick)'을 통해 12개월 또는 24개월 리스·렌트 이용 시 차량가의 4% 수준 할인 혜택이 적용된다. 제네시스 전기차는 24개월 상품에 한해 동일 혜택이 제공된다.
예를 들어 제네시스 GV70을 24개월 리스로 이용할 경우 월 납입금은 기존 약 102만원에서 91만원 수준으로 낮아진다. 2년 기준 약 264만원의 비용 절감 효과가 발생하는 셈이다.
계약 만기 후 재이용 고객에게는 '세컨드 픽(Second Pick)' 혜택이 적용된다. 기존 계약 만기 5개월 전부터 차량을 반납할 경우 중도상환수수료가 면제되며, 동일하게 차량가 4% 할인도 제공된다. 여기에 신차 우선 공급 혜택도 포함된다.
현대캐피탈 관계자는 "일반적인 할부 상품들은 고객이 차량을 처음 구매할 때의 금리에만 집중하지만, '제네시스 더블픽'은 차량가 할인 혜택은 물론 재이용 시 혜택까지 차량의 생애주기에 맞춰 다양한 혜택을 제공한다"며 "현대캐피탈은 제네시스 고객들의 특성에 최적화된 맞춤형 금융 혜택을 제공할 것"이라고 말했다.
yunyun@newspim.com