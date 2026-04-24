NH-Amundi자산운용, 국제기업지배구조네트워크와 CEO 간담회 진행

AI 핵심 요약beta
- NH-Amundi자산운용이 13일 ICGN과 CEO 간담회를 열었다.
- 글로벌 기업지배구조 동향과 스튜어드십 활동을 공유했다.
- 한국 지배구조 개선 실행과 수탁자 의무 강화를 강조했다.
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국내외 지배구조 및 스튜어드십 발전 위한 협력 논의
[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = NH-Amundi자산운용은 지난 13일 국제기업지배구조네트워크(International Corporate Governance Network·ICGN)와 최고경영자 간담회를 열었다고 24일 밝혔다.
1995년 영국 런던에서 설립된 ICGN은 기업지배구조와 스튜어드십 발전을 위한 비영리 국제기구다. 글로벌 자산운용사 연기금 등 약 100조 달러(14.7경원) 규모의 자금을 운용하는 전 세계 기관투자자들이 주요 회원사로 참여하고 있다.
회사에 따르면 이날 양측은 글로벌 기업지배구조와 투자자 스튜어드십 동향을 공유하고, NH-Amundi자산운용의 책임투자 및 스튜어드십 활동에 대해 의견을 나눴다. 정부가 추진하고 있는 주주가치 제고 및 기업지배구조 개선 정책에 대한 글로벌 투자자들의 시각과 평가도 청취했다.
ICGN은 한국을 주요 관심 시장 중 하나로 여기며 최근의 제도 개혁 노력을 긍정적인 출발점으로 평가한다는 의견을 전했다. ICGN은 "이제 제도적 틀이 강화됐으므로 실행단계가 중요하다"며 "궁극적으로는 수탁자 의무 개혁과 투명하고 신뢰할 수 있는 정보 공개 시스템이 기업 지배구조의 실질적인 개선과 함께 이루어져야 한다"고 강조했다.
젠 시슨 ICGN CEO는 "ICGN은 강력한 주주 권리, 시장 투명성 그리고 신뢰할 수 있는 기업 지배구조 체계 구축을 핵심 우선순위로 여긴다"며 "한국은 최근 기업 지배구조 관련 정책 변화를 보여준 중요한 시장으로 지속적인 소통을 통해 기업 지배구조 및 책임 경영에 대한 글로벌 논의에 기여할 것"이라고 말했다.
길정섭 NH-Amundi자산운용 대표이사는 "이번 간담회는 한국의 지배구조 개선에 대한 글로벌 기관투자자들의 높은 관심을 확인하고 당사의 책임투자 및 스튜어드십 방향성을 점검하는 뜻깊은 자리였다"며 "앞으로도 수탁자 책임을 다하기 위해 투자 과정에서 지속가능성(ESG) 이슈를 면밀히 점검하고 스튜어드십 활동을 더욱 강화할 것"이라고 설명했다.
한편 NH-Amundi자산운용은 국내 자본시장 신뢰도와 지속가능성 제고에 기여하기 위해 지난해 세계 최대 책임투자 협의체인 책임투자원칙(PRI)과 CEO 간담회를 개최하는 등 주요 국제기구와의 협력을 지속하고 있다.
rkgml925@newspim.com