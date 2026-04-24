대한전선, 베트남 뉴테콘과 맞손…에너지 인프라 공략 속도

AI 핵심 요약beta
- 대한전선이 23일 베트남 뉴테콘과 전력케이블 공급 MOU 체결했다.
- 양사는 에너지 인프라 사업 추진과 공동 기회 모색한다.
- 22일 EVN 방문 후 베트남 제2 생산거점 육성한다.
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EVN 협력·EHV 공장 투자 병행…현지 공급망 구축 가속
[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 대한전선이 베트남의 주요 건설 기업과 전력케이블 공급 및 인프라 사업 협력을 위한 업무협약을 체결했다.
대한전선은 24일 베트남의 EPC 및 건설 인프라 기업인 뉴테콘(NEWTECONS)과 MOU를 맺었다. 협약식은 23일 하노이에서 열린 '한-베트남 비즈니스 포럼'에서 진행됐으며, 산업통상부와 베트남 재무부 등 양국 정부 관계자가 참석했다. 대한전선 송종민 부회장과 뉴테콘 CEO 응우옌 콴 투이가 협약을 체결했다.
뉴테콘은 롱탄 국제공항, 산업단지, 초고층 복합개발 등 대형 프로젝트를 수행해온 베트남의 주요 건설 기업이다. 양사는 이번 협약을 통해 대한전선의 전력케이블 제조 역량과 뉴테콘의 건설·시공 역량을 결합해 에너지 인프라 사업을 추진하기로 했다. 안정적인 공급 체계를 구축하고 현지 인프라 개발 수요에 대응해 공동 사업 기회를 모색하기로 했다.
이에 앞서 대한전선은 22일 베트남 전력공사(EVN) 본사를 방문해 중장기 협력 방안을 논의했다. 송 부회장은 EVN CEO 응우옌 안 뚜안 등 경영진과 만나 HVDC 전력망 사업과 베트남에서 건설 중인 400kV급 초고압(EHV) 케이블 공장 현황을 공유했다. 양측은 초고압 전력망 분야의 기술 교류와 사업 협력 가능성을 논의했다.
대한전선은 베트남을 제2의 글로벌 생산 거점으로 삼고 있다. 자회사 대한비나는 베트남 최초의 400kV급 EHV 케이블 공장을 건설 중이며 2027년 완공을 목표로 하고 있다.
베트남은 급속한 산업화와 도시화로 전력 수요가 빠르게 증가하는 시장이다. 연평균 전력 수요는 2030년까지 약 10~12% 증가할 것으로 예상되며, 송배전 인프라와 산업단지 개발이 활발히 추진되면서 고품질 전력케이블 수요가 지속 확대되고 있다.
syu@newspim.com