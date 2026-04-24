장동혁 "최저 지지율, 내부 갈등도 원인...사퇴가 책임일지 고민하겠다"

AI 핵심 요약beta
- 장동혁 국민의힘 대표가 24일 지지율 15% 하락 여론조사에 대해 밝혔다.
- 내부 갈등으로 힘이 모이지 못한 점을 원인으로 진단했다.
- 지방선거 40일 앞두고 사퇴 여부를 고민하겠다고 답했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 신정인 기자 = 장동혁 국민의힘 대표가 당 지지율이 역대 최저치인 15%까지 하락했다는 여론조사 결과가 나온 것과 관련해 "내부 갈등으로 힘이 하나로 모이지 못한 것도 원인"이라며 "지방선거를 40일 앞둔 시점에 사퇴하는 것이 책임을 다하는 것인지 고민하겠다"고 밝혔다.
장 대표는 24일 오전 서울 여의도 국회 본관에서 개최한 기자회견에서 "어제 15%에 머문 여론조사 결과가 있었다"며 "그 여론조사 결과는 최근 나온 다른 여론조사와 추이가 다른 결의 여론조사였다고 생각한다"고 말했다.
그러면서도 "국민의힘 지지율이 낮은 여러 이유에 대해 고민해보겠다"며 "우리가 내부의 여러 갈등들로 인해 우리 힘이 하나로 모이지 못하는 것도 원인 중 하나라고 생각한다"고 진단했다.
장 대표는 일부 의원들의 사퇴 요구에 대해 "지지율과 관련해서 제 거취 내지 사퇴에 대한 얘기들이 있는데, 오늘로써 지방선거가 40일 남았다"며 "지방선거 40일을 앞둔 시점에 당 대표에서 물러나는 것이 당 대표로서의 책임을 진정 다하는 것인지, 그리고 그것이 진정 지방선거 승리에 도움이 되는 것인지 여러모로 고민하겠다"고 답했다.
allpass@newspim.com