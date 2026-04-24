정청래 "박찬대는 내란 극복 전우"…송영길·김남준 재보선 전폭 지지 약속

더불어민주당 인천 현장 최고위원회의

[서울=뉴스핌] 배정원 기자 = 정청래 더불어민주당 대표는 24일 인천에서 열린 현장 최고위원회의에서 박찬대 민주당 인천시장 후보와 송영길·김남준 국회의원 보궐선거 후보에 대한 전폭적인 지지를 표명했다.

정 대표는 이날 오전 인천 연수구 정지열 연수구청장 후보 선거사무소에서 열린 최고위원회의에서 "박찬대 후보는 인천을 떠난 적 없는 토박이"라며 "앞으로도 뼈를 묻을 오리지널 인천 사람"이라고 소개했다.

이어 "박 후보와는 12·3 비상계엄 내란을 극복하는 과정을 함께한 사선을 넘은 전우애와 동지애로 뭉친 사이"라며 "윤석열 검찰독재 정권이 야당 탄압과 이재명 죽이기를 할 때도 박 후보는 검찰독재대책위원장으로 활약했다"고 강조했다.

정 대표는 "박 후보는 겉으로는 유해 보이지만 결단과 용기, 과감성이 있어 어느 누구 못지않은 투사이자 전사 양면을 다 가진 균형감각 있는 인물"이라며 "말이 아니라 결과로 증명한 정치인이자 인천의 굵직한 현안을 해결한 사람"이라고 평가했다.

정청래 더불어민주당 대표[사진=뉴스핌DB]

인천 연수갑 보궐선거에 전략공천한 송영길 전 대표에 대해서는 "설명이 필요 없을 정도로 대한민국의 정치 지도자이자 더불어민주당의 상징과도 같은 분"이라며 "인천 계양에서 5선을 하면서 민주당 당대표를 지내며 민주당의 물줄기를 터온 선구자이자 지도자"라고 추켜세웠다.

정 대표는 "연수구가 녹록한 지역이 아니어서 연수구에서 승리할 확실한 필승 카드는 송 전 대표밖에 없다는 생각에 이르렀다"며 "흔쾌히 당 결정을 따른 송 전 대표에게 감사한 마음을 가진다"고 밝혔다.

이어 "20여년 동고동락한 계양을 주민과 이별해야 하는 마음이 어떨까 생각했다"며 "더 어려운 지역이 있으면, 그리고 더 큰 역할이 있으면 기꺼이 가는 것이 통 큰 지도자의 모습"이라고 덧붙였다.

이재명 대통령의 지역구였던 인천 계양을 보궐선거에 전략공천한 김남준 전 청와대 대변인에 대해서는 "이재명 대통령의 성남시장 시절부터 옆에서, 보이지 않는 곳에서 이재명이라는 정치인을 돋보이게 하기 위해 본인은 그림자처럼 보좌했다"고 소개했다.

정 대표는 "김 전 대변인과 동행하는 일이 참 많았는데 백팩을 메고 뒤따라가는 모습을 여러 차례 봤다"며 "말수는 적지만 행동이 굉장히 빠르고 결단력도 있어서 오늘의 이재명 정부가 있기까지 김 전 대변인의 공로가 어찌 작다고 할 수 있겠느냐"고 말했다.

정 대표는 "김 전 대변인은 앞으로 국회의원이 돼 이재명 대통령이 그리는 국정 철학을 국회에서 입법으로, 제도로 충분히 뒷받침할 인재"라며 "계양을을 국정 철학에 맞게 발전시키는 역할을 충분히 할 수 있을 것"이라고 강조했다.

jeongwon1026@newspim.com