동아에스티·앱티스, AACR서 항암 파이프라인 공개…"글로벌 역량 입증"

AI 핵심 요약beta
- 동아에스티가 24일 앱티스와 함께 AACR 2026에서 항암 파이프라인 비임상 결과 10건을 발표했다.
- PARP7 저해제 SC5024는 암세포 억제와 면역 활성화를 동시에 유도하며 단독·병용 가능성을 제시했다.
- EGFR 분해제와 이중항체 ADC 등으로 내성 극복 전략을 공개하고 글로벌 협력 논의했다.
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[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 동아에스티는 자회사 앱티스와 함께 미국암연구학회(AACR 2026)에서 차세대 항암 파이프라인 관련 비임상 연구결과 10건을 발표했다고 24일 밝혔다.
이번 발표에는 PARP7 저해제, EGFR 표적 단백질 분해제, 이중항체 ADC 등 다양한 신약 후보물질이 포함됐다. 동아에스티는 자체 개발 중인 PARP7 저해제 'SC5024'의 전임상 연구에서 암세포 억제와 면역 활성화를 동시에 유도하는 이중 항암 기전을 확인하며 단독 및 병용 투여 가능성을 제시했다.
HK이노엔과 공동 개발 중인 EGFR 표적 단백질 분해제 'SC3613'과 'SC3499'를 통해 EGFR 변이 단백질을 선택적으로 제거하는 항암 전략도 공개했다.
동아에스티와 앱티스는 공동 개발 중인 이중항체 ADC 플랫폼 기반 치료 전략도 소개했다. 동아에스티의 이중항체 기술과 앱티스의 링커 접합 기술을 결합한 Nectin-4×PD-L1, HER2×AXL, Claudin18.2×HER2 이중항체 ADC는 암환자 유래 세포 기반 오믹스 및 인공지능(AI) 분석을 통해 설계된 표적 조합으로, 내성과 종양 이질성 문제를 동시에 극복할 수 있는 가능성을 제시했다.
앱티스는 고형암 치료를 목표로 한 CD171 ADC 신규 물질과 임상 1상에 진입한 Claudin18.2 ADC의 전임상 연구결과도 발표했다.
이번 학회에서는 오윤석 동아에스티 부사장(CSO)과 최형석 앱티스 대표가 주요 파이프라인과 연구 전략을 소개하고, 글로벌 제약사들과 협력 가능성도 논의했다.
동아에스티는 다국적 제약사 및 미국 식품의약국(FDA) 경험을 보유한 오윤석 부사장을 중심으로 글로벌 기준의 연구개발 전략을 강화하고 있다. 선택과 집중 기반의 의사결정을 통해 파이프라인 성공 확률을 높이고 지속적인 신약 창출 체계 구축을 추진 중이다.
앱티스는 3세대 링커 기술 '앱클릭(AbClick)'을 기반으로 ADC 신약개발 역량을 강화하고 있으며, 이중항체 ADC를 중심으로 차별화된 항암 파이프라인 구축에 주력하고 있다.
동아에스티 관계자는 "이번 AACR 발표를 통해 양사의 항암 파이프라인 글로벌 경쟁력을 알렸다"며 "시너지를 기반으로 차별화된 파이프라인을 확대하고 글로벌 시장에서 성과를 창출해 나가겠다"고 말했다.
sykim@newspim.com