KB국민은행, KB스타뱅킹 퇴직연금 비대면 서비스 개편

AI 핵심 요약beta
- KB국민은행이 24일 KB스타뱅킹 퇴직연금 비대면 서비스를 개편했다.
- 고객이 홈화면에서 보유 상품 확인과 매수·매도를 일괄 처리한다.
- ETF 실시간 시세 조회와 거래 안내 기능을 강화해 편의성을 높였다.
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[서울=뉴스핌] 전미옥 기자·박가연 인턴기자 = KB국민은행이 KB스타뱅킹 내 퇴직연금 비대면 상품거래 서비스를 개편했다고 24일 밝혔다.
이번 개편은 '고객 중심'에 초점을 맞췄다. 고객은 KB스타뱅킹 퇴직연금 홈화면에서 추가 이동 없이 보유 상품 확인부터 추가 매수·매도까지 일괄 처리할 수 있게 됐다. 또한 펀드평가 전문기업 'KG제로인'과 연계해 ETF 실시간 시세 조회 기능을 도입해 시장 정보에 기반한 투자 판단이 가능하도록 지원한다.
거래 단계 안내 기능도 개선됐다. 상품 거래 상황을 단계별로 제공해 현재 진행 상황을 파악할 수 있으며, 계좌별 특성에 따른 '한 줄 알람' 서비스를 통해 필수 정보를 간편하게 받아볼 수 있다.
아울러 ETF 등 투자상품 거래 환경을 개선해 보유 자산 현황을 빠르게 파악하고 투자 의사결정을 효율적으로 수행할 수 있도록 했다.
KB국민은행은 이번 1차 개편에 이어 상반기 중 2차 개편을 통해 맞춤형 자산관리 기능을 강화하고, 비대면 투자 편의성을 지속적으로 높여나갈 계획이다.
KB국민은행 관계자는 "이번 서비스 개편으로 고객이 보다 간편하고 직관적으로 연금자산을 관리할 수 있게 됐다"며 "앞으로도 고객이 편리하고 신뢰할 수 있는 서비스를 확대해 나가겠다"고 말했다.
eoyn2@newspim.com