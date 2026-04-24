유당불내증 30%대…통설과 차이

[서울=뉴스핌] 조한웅 기자 = 한국인 4명 중 3명이 유당불내증을 겪는다는 통설과 달리, 실제 유병률은 약 30% 수준이라는 연구 결과가 제시됐다.

단국대학교와 을지대학교 공동 연구팀이 발표한 '한국인 대상 유당불내증 유병률 및 분포 조사'에 따르면, 위장관 임상 증상 기준 유당불내증 유병률은 31.9%로 나타났다. 이는 온라인상에서 반복적으로 인용되던 기존 수치보다 낮은 수준이다.

[이미지=우유자조금관리위원회]

연구는 만 14세부터 59세까지 623명을 대상으로 진행됐으며, 우유 섭취 행태와 관련 증상을 평가하기 위해 3개 영역의 설문을 활용했다. 조사 결과, 전체 응답자의 29.5%가 우유 섭취 후 2시간 이내 위장관 증상을 경험한 것으로 나타났다. 한 번이라도 증상을 경험한 비율은 39.3%였으나, 일시적 증상이나 특정 상황에서 발생한 경우를 제외하면 실제 유당불내증으로 분류되는 비율은 약 30% 수준이었다.

주요 증상으로는 설사, 복통, 복부 팽만감 등이 확인됐다. 증상 경험자의 약 74%는 유제품 섭취 후 2시간 이내 증상이 발생해 기존 진단 기준과 유사한 양상을 보였다. 다만 증상의 강도는 대부분 일상생활이 가능한 경증 또는 중등도 수준에 머물렀다.

연령별 분석에서는 나이가 증가할수록 반복적이거나 만성적인 증상 경험 비율이 다소 높아지는 경향이 나타났다. 이는 성인기 이후 락타아제 활성이 감소하는 생리적 변화와 관련된 것으로 해석된다. 다만 10대부터 50대 전반까지 유병률 자체의 뚜렷한 차이는 확인되지 않아, 연령 증가가 유당불내증 발생률을 크게 높이지는 않는 것으로 분석됐다.

연구팀은 임상 증상 기준 유당불내증 양성 판정률이 기존 통설과 차이가 있으며, 다수의 경우 증상이 경미한 수준에 그친다고 설명했다. 전문가들은 개인별 증상 여부에 따른 섭취 판단이 필요하다고 제언한다.

섭취 방식 조정도 증상 완화에 도움이 될 수 있다. 우유를 한 번에 많이 마시기보다 소량씩 나누어 섭취하거나, 차가운 상태보다 온도를 높여 섭취하는 방법이 제시된다. 또한 치즈나 요거트 등 발효 유제품은 유당 함량이 낮아 대안으로 활용될 수 있다. 이번 연구는 유당불내증에 대한 인식과 실제 간의 차이를 보여주며, 근거 기반의 접근 필요성을 시사한다.

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