나노, 美 최대 전력공급사 벤더 등록 완료

AI 핵심 요약beta
- 나노는 24일 미국 최대 전력·에너지 공급사 공급업체 등록을 완료했다.
- 21일 실장 테스트용 샘플 PO를 접수하며 공식 벤더 체계에 편입됐다.
- 3분기 발전소 2개 호기에서 PLATE 탈질촉매 실장 테스트를 진행한다.
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[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 탈질 촉매필터 전문기업 나노는 미국 최대 전력·에너지 공급사를 대상으로 공급업체 등록을 완료했다고 24일 밝혔다. 회사는 지난 21일 실장 테스트용 샘플 구매주문(PO)도 접수했다.
회사에 따르면 이번 등록으로 나노는 공식 벤더 체계에 편입됐으며, 향후 테스트 및 평가 절차를 거쳐 정식 공급 가능 벤더 등록과 후속 공급 협의가 진행될 예정이다. 나노가 공급을 추진하는 제품은 발전 및 에너지 인프라 분야에 적용되는 PLATE 타입 탈질촉매이다.
특히 회사는 미국 최대 발전소 운영사에 대한 업체 등록 이후 실장 테스트를 추진 중이며, 3분기 중 고객사 발전소 2개 호기에서 실장 테스트가 진행될 예정이라고 설명했다. 해당 고객사는 미국 시장에서 기존에 촉매 재생기술을 보유한 현지 업체의 PLATE 재생 촉매를 활용해 왔으나, 해당 기업이 재생촉매 사업을 철수한 데다 미국내에서 직접 PLATE를 제조하는 업체도 없는 것으로 파악된다고 회사 측은 설명했다.
또한 나노는 그간 국내외 발전 시장에서 축적한 공급 경험과 기술력을 바탕으로 해외 시장 진입을 지속 추진해왔다. 회사는 PLATE 촉매 제조기술이 2017년 인도에 관련 설비와 제조기술을 수출할 만큼 글로벌 TOP 경쟁력을 갖추고 있다고 밝혔다.
나노 관계자는 "최근 미국 Cardinal PJT 수주에 이어 북미 최대 전력에너지 공급사 등록 및 실장 테스트용 PO까지 접수하면서 북미 에너지 시장 진입 및 확장에 속도가 붙고 있다"며 "예정된 현장 테스트를 차질 없이 수행해 본격적인 수주로 이어질 수 있도록 하겠다"고 말했다.
nylee54@newspim.com