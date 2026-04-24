유스피어, 홍콩 현지 리얼리티 예능 '백일 걸그룹' 출연

AI 핵심 요약beta
- 그룹 유스피어가 24일 홍콩 뷰TV 리얼리티 예능 '백일 걸그룹'에 출연해 녹화를 마쳤다.
- 홍콩 유명 배우 셜리와 아샤가 유스피어 사옥을 방문해 안무를 배우고 K팝을 체험했다.
- 해당 프로그램은 27, 28일 방송되며 유스피어는 홍콩 팬들에게 인지도를 쌓을 예정이다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 그룹 유스피어(USPEER)가 홍콩 지상파 프로그램에 출연했다.
소속사 MW엔터테인먼트는 24일 "유스피어가 K팝 신인 걸그룹을 대표해 홍콩 Viu(뷰)TV 리얼리티 예능 프로그램 '백일 걸그룹'에 출연해 녹화를 마쳤다"라고 밝혔다.
이어 "유스피어의 다양한 모습과 진솔한 얘기를 방송을 통해 확인하실 수 있다. 많은 기대 부탁 드린다"고 말했다.
'백일 걸그룹'은 홍콩 뷰TV가 새롭게 선보이는 신규 리얼리티 예능 프로그램으로, 홍콩의 유명 배우 겸 방송인 셜리와 아샤가 출연해 100일 동안 가수로서의 새로운 도전에 나서는 과정을 담는다.
이번 프로그램을 위해 셜리와 아샤가 유스피어의 소속사 사옥을 방문해 촬영을 진행했으며, 가수로서는 선배인 유스피어에게 안무를 배워보고 트레이닝 과정을 비롯한 여러 궁금한 점을 물어보는 등 K팝을 체험하는 시간을 가졌다.
유스피어 가수라는 새로운 분야에 도전하는 두 사람에게 음악방송 필수 코스인 엔딩 포즈와 챌린지를 찍어보며 자신들만의 팁을 전수, 귀여운 선배미와 함께 멤버마다 개성 넘치는 매력을 보여주며 화기애애하게 촬영을 마쳤다.
뷰TV는 홍콩 텔레비전 엔터테인먼트 유한공사가 운영하는 무료 지상파 채널로, 리얼리티, 가족 예능, 드라마, 여행 및 정보 프로그램 등 다양한 자체 제작 콘텐츠와 수준 높은 뉴스 및 스포츠 프로그램을 제공하고 있다.
유스피어는 지난해 6월 첫 싱글 앨범 '스피드 존(SPEED ZONE)'을 발매하고 각종 음반차트 상위권에 오르며 데뷔와 동시에 '완성형 신인'으로 주목 받았다. 이들은 이번 프로그램 출연을 통해 홍콩 K팝 팬들에게도 인지도를 쌓을 예정이다.
유스피어가 출연한 홍콩 뷰TV 리얼리티 예능 '백일 걸그룹'은 오는 27, 28일 오후 10시30분(현지시간) 방송되며, 추후 뷰 월드 유튜브 채널을 통해 확인할 수 있다.
alice09@newspim.com