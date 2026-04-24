'오현규 1골 1도움' 베식타스, '황의조 침묵' 알란야스포르에 3-0

베식타스, 튀르키예컵 4강 진출...오현규, 양팀 최고 평점 8.8

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 오현규가 '코리안 더비'에서 1골 1도움 원맨쇼를 펼치며 베식타스를 튀르키예컵 4강으로 이끌었다.

베식타스는 24일(한국시간) 이스탄불 튀프라쉬 스타디움에서 열린 2025~2026시즌 튀르키예 쿠파시(FA컵) 8강에서 황의조의 알란야스포르를 3-0으로 완파하고 준결승에 올랐다. 4강전 상대는 리그 9위 콘야스포르로, 현재 리그 4위인 베식타스의 우세가 점쳐진다.

최전방 원톱으로 나선 오현규는 전반 17분 선제골을 어시스트했다. 오른쪽에서 낮고 빠르게 올라온 크로스를 중앙에서 버텨낸 뒤, 감각적인 터치로 뒤로 흘려 엘 빌랄 투레의 골을 도왔다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 베식타스 오현규가 24일(한국시간) 2025~2026시즌 튀르키예 FA컵 8강전에서 공을 몰고 있다. [사진=베식타스 SNS] 2026.04.24 psoq1337@newspim.com

1-0 리드가 이어지던 후반 38분, 알란야스포르 골키퍼의 빌드업 패스 미스를 베식타스가 가로챘다. 주니어 올라이탄의 패스를 받은 오현규가 골키퍼와 일대일 상황에서 인사이드로 침착하게 밀어 넣어 2-0을 만들었다. 2분 뒤 후반 40분에는 오르쿤 코쿠의 쐐기골까지 더해 스코어는 3-0으로 벌어졌다.

오현규는 후반 44분 교체되며 홈 팬들의 기립박수를 받았다. 축구 통계 매체 '풋몹'은 오현규에게 양 팀 합산 최고 평점인 8.8점을 부여했다. 1골 1도움에 더해 기회 창출 2회, 빅 찬스 창출 1회, 수비 개입 4회까지 기록하며 공수 양면에서 가장 눈에 띄는 선수였다. 튀르키예 매체 '파나틱'은 "오현규의 골이 터지자 관중들이 'OH, OH'를 외치며 함성을 질렀다"고 전했다.

알란야스포르의 황의조는 이날 선발로 나와 약 74분을 뛰었지만 공격 포인트 없이 후반 29분 교체됐다. 팀 전체가 베식타스의 강한 압박에 묶이며 이렇다 할 슈팅 찬스도 만들지 못했다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 알란야스포르 황의조가 24일(한국시간) 2025~2026시즌 튀르키예 FA컵 8강전에서 공을 다투고 있다. [사진=알란야스포르 SNS] 2026.04.24 psoq1337@newspim.com

지난 1월 벨기에 헹크에서 베식타스로 이적한 오현규는 이미 팀 간판 스트라이커로 자리 잡았다. 리그 쉬페르리그 10경기에서 6골 2도움, 컵 대회 2경기에서 2골 1도움, 여기에 유로파리그 3골까지 더해 공식전 12경기 8골 3도움을 기록 중이다. 폼이 절정이다.

리그 4위 베식타스는 현 상황에서 유럽대항전 티켓이 유로파컨퍼런스리그(UECL)로 향하는 위치에 있다. 3위 트라브존스포르와 승점 차는 10점, 남은 경기는 4경기뿐이라 리그에서 순위 반등은 쉽지 않다. 때문에 튀르키예 쿠파시 우승을 통한 UEFA 유로파리그(UEL) 진출을 노린다.

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