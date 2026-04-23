부산시, 2027년 국비 확보 전략 점검…정부 4대 분야 투자 대응

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5대 핵심 전략 중심 국비 확보 추진

가덕도신공항 등 주요 사업 논의



[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시가 2027년 국비 확보를 위한 전략 점검에 나섰다.

시는 23일 오전 9시 시청 영상회의실에서 박형준 시장 주재로 '2027년 국비확보 추진상황 보고회'를 개최했다.

박형준 부산시장(가운데)이 23일 오전 9시 시청 영상회의실에서 2027년 국비확보 추진상황 보고회를 주재하고 있다.[사진=부산시] 2026.04.23

정부가 전략적 재원 배분을 통한 적극적 재정 운영 기조를 밝히면서 성장동력 확충과 구조개혁 지원 등 4대 분야 집중 투자 방침을 제시한 데 따른 대응 성격도 담겼다. 시는 국가 핵심 전략과 연계한 시책 사업을 중심으로 국비 확보 논리를 강화한다는 방침이다.

이날 회의에서는 2027년 정부 중점 투자 방향과 연계한 신규 사업 발굴 현황을 비롯해 가덕도신공항 건설, 지역성장 인재양성체계(ANCHOR) 구축 등 주요 국비사업 추진 상황이 집중 논의됐다. 아울러 정부·국회와의 단계별 소통 전략 등 국비 확보 실행 방안도 점검했다.

시는 올해 시정 운영 방향에 맞춰 5대 핵심 전략을 중심으로 신규 사업 발굴과 기존 사업 국비 확보를 병행하고 있다. 5대 전략은 ▲시민행복도시 ▲글로벌 해양허브 도시 ▲글로벌 디지털 신산업 도시 ▲글로벌 금융·창업·지산학 도시 ▲글로벌 문화·관광 도시다.

신규 사업은 지역 현안과 정부 정책 흐름을 반영해 필요성과 타당성을 보완하고, 중앙부처 설득에 주력하고 있다. 계속사업은 추진 일정과 총사업비 관리 등을 통해 안정적인 국비 확보에 초점을 맞추고 있다.

박형준 시장은 "정부·국회와의 긴밀한 협력을 기반으로 역대 최대 규모의 국비 확보에 시정 역량을 집중하겠다"며 "부산의 백년대계를 이끌 핵심 사업을 발굴·추진해 글로벌 허브도시 실현에 속도를 내겠다"고 말했다.

ndh4000@newspim.com