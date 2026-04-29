(수요일·음력 3월13일, 오늘의 띠별운세/생년월일 운세)
[재미있는 오늘의 운세] 2026년 4월29일(수요일·음력 3월13일, 오늘의 띠별운세/생년월일 운세)
* 가산사주연구소의 재미있는 오늘의 운세는 SNS 문화에 밝은 세대를 중심으로 재편하여 그 나이에 궁금한 점을 해소해 주는 데 중점을 두었다. 음과 양, 오행의 발달에 중점을 두고 분석했다. 대운, 연운, 격국, 합과 충 등은 고려할 수 없어 분석 자료로 활용하지 않았다. 말 그대로 재미로 보는 오늘의 운세다.
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◆ 쥐띠(子)
60년생 : 욕심은 새로운 도전 방법일 수 있겠다.
72년생 : 자신의 진짜 모습을 보여주는 것이 좋겠다.
84년생 : 좋은 소식이 있을 수 있겠다.
96년생 : 오작교에서 사랑을 나누는 모양이겠다.
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◆ 소띠(丑)
61년생 : 생각한 대로 일이 성사되겠다.
73년생 : 좋은 성과가 나타나겠다.
85년생 : 예상을 깨고 사업을 수주하겠다.
97년생 : 연이어 좋은 소식이 들려오겠다.
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◆ 범띠(寅)
62년생 : 변하면 돈과 명예 찾아오겠다.
74년생 : 모든 것이 돈으로 귀결되겠다.
86년생 : 어렵던 것이 해소될 수 있겠다.
98년생 : 좋은 사람을 만나 사랑하겠다.
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◆ 토끼띠(卯)
63년생 : 사업에 위기가 찾아오겠다.
75년생 : 하는 일마다 원만하게 이루어지겠다.
87년생 : 바라보는 것이 좋겠다.
99년생 : 일이 뜻대로 성사되겠다.
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◆ 용띠(辰)
64년생 : 체면 상하는 일을 당하겠다.
76년생 : 바라보는 것이 순리이겠다.
88년생 : 예상 밖의 횡재수를 보겠다.
00년생 : 뜻밖의 사랑을 만날 수 있겠다.
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◆ 뱀띠(巳)
65년생 : 어렵던 문제가 해결되겠다.
77년생 : 기회가 찾아왔으니, 잡으면 성공하겠다.
89년생 : 사람으로 인해 돈이 나가겠다.
01년생 : 재물 관련 좋은 소식이 있겠다.
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◆ 말띠(午)
66년생 : 생각했던 것보다 결과가 좋겠다.
78년생 : 변해야 일이 해결되겠다.
90년생 : 다시 만나는 인연이겠다.
02년생 : 떠나는 것이 다시 만나는 것을 약속하겠다.
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◆ 양띠(未)
67년생 : 즐거운 일이 생기겠다.
79년생 : 다시없는 좋은 기회가 찾아오겠다.
91년생 : 매우 만족한 결과를 얻겠다.
03년생 : 사랑하면 덤벼들어 쟁취하여야 하겠다.
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◆ 원숭이띠(申)
68년생 : 수치스러운 일을 당할 수 있겠다.
80년생 : 오직 노력과 준비만이 어려움을 극복할 수 있겠다.
92년생 : 뜨거운 사랑을 만나겠다.
04년생 : 그대 발자취를 밟으며 걷겠다.
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◆ 닭띠(酉)
69년생 : 사업장에서 좋은 소식이 있겠다.
81년생 : 생각보다 좋은 사람을 만나겠다.
93년생 : 좋은 사람을 만나 사랑을 나누겠다.
05년생 : 사랑하는 사람의 목소리에 귀를 기울이겠다.
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◆ 개띠(戌)
70년생 : 도와주는 사람이 없겠다.
82년생 : 재물 복이 크게 일어나겠다.
94년생 : 새로운 도전을 하겠다.
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◆ 돼지띠(亥)
71년생 : 사업장에 무지개가 뜨겠다.
83년생 : 고집을 버리면 좋은 소식이 있겠다.
95년생 : 새로운 인연을 만나겠다.