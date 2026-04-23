나노, 글로벌 중장비·비상발전기 제조사 공급업체 등록 추진

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고밀도 SCR 촉매필터 샘플 테스트·EDI 코드 발급 진행

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 탈질촉매필터 전문기업 나노는 글로벌 중장비 및 비상발전기 제조사를 대상으로 데이터센터용 비상발전기에 적용되는 고밀도 SCR 촉매필터 샘플 테스트와 공급업체용 EDI ID 코드 발급 등 기술 검증 및 행정 절차가 진행 중이라고 23일 밝혔다.

회사에 따르면 이번에 시장 진입을 추진 중인 제품은 데이터센터용 비상발전기에 적용되는 고밀도 SCR 촉매필터다. 해당 고객사는 글로벌 중장비 및 비상발전기 제조사로, 회사 측은 이번 공급업체 등록 절차 진행을 통해 고사양 제품 대응 역량과 글로벌 수준의 기술 경쟁력을 다시 한번 확인받았다고 설명했다.

특히 고밀도 SCR 촉매필터는 일반 발전용 제품 대비 기술 난이도와 요구 사양이 높은 고부가가치 제품으로 평가된다. 회사는 이러한 제품 포트폴리오를 기반으로 고사양 시장 대응 역량을 지속적으로 강화해 나간다는 방침이다.

나노 로고. [사진=나노]

회사는 이에 앞서 지난해 말 데이터센터용 비상발전기 시장을 겨냥한 고밀도 SCR 촉매필터 전용 신공장을 준공한 바 있다. 해당 공장은 향후 고사양 제품 수요 확대에 대응하기 위한 생산거점으로, 이번 공급업체 등록 절차와 함께 고객사 대응 기반을 한층 강화할 것으로 기대된다.

나노 관계자는 "최근 당사 주요 고객사인 Wartsila 판매실적이 급증하였다"며 "HD현대중공업 및 Wartsila 등 가스터빈·엔진 제작사들이 데이터센터용 비상발전기와 온사이트 발전 시장에 진출하고 있는 만큼, 관련 고밀도 제품에 대한 대응 준비도 함께 진행하고 있다"고 밝혔다.

nylee54@newspim.com