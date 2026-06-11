공진원, 국내 기업 5개사와 전통문화상품 개발 추진

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[서울=뉴스핌] 조한웅 기자 = 문화체육관광부와 한국공예·디자인문화진흥원(공진원)은 신세계, 웅진식품, 카카오게임즈, 크래프톤, 하이브 등 국내 기업 5개사와 '기업연계 전통문화상품 개발' 사업을 추진한다고 밝혔다.

이번 사업은 기업 브랜드와 전통문화 기업·창작자의 협업을 통해 전통문화 요소를 현대적으로 재해석한 상품을 개발하는 프로젝트다. 공진원은 참여 기업이 제안한 과제에 적합한 전통문화 기업과 창작자를 연계하고 상품 개발 및 제작을 지원한다.

공진원은 지난해 LG생활건강, 테라로사, 크래프톤 등 3개 기업과 사업을 진행한 데 이어 올해는 참여 기업을 5개사로 확대했다. 협업 분야도 유통, 식품, 게임, 엔터테인먼트 등으로 넓어졌다.

기업별 협업 내용도 공개됐다. 신세계는 브랜드 정체성을 반영한 나전·한지 상품을 개발해 하우스오브신세계를 통해 선보일 예정이다. 웅진식품은 아침햇살과 초록매실의 전통문화 스페셜 에디션을 개발하고 해외 유통도 추진한다.

카카오게임즈는 신작 게임 '도깨비의세계'와 연계한 한복 코스튬 및 게이밍 굿즈를 개발한다. 크래프톤은 배틀그라운드 지식재산권(IP)을 활용한 전통음식 메뉴를 개발해 복합문화공간 '펍지 성수'에서 선보일 계획이다. 하이브는 아티스트 '아일릿'과 연계한 전통 액세서리와 굿즈 개발에 나선다.

이번 사업을 통해 개발된 상품은 연내 각 기업의 온·오프라인 유통망을 통해 순차적으로 공개될 예정이다. 공진원은 오는 12월 협업 상품을 한자리에서 선보이는 팝업 쇼케이스도 개최할 계획이다.

공진원은 전통문화가 다양한 산업 분야와 융합해 새로운 시장과 소비층을 확보할 수 있도록 기업 협업을 지속 확대해 나간다는 방침이다.

한편 공진원은 한국 공예문화산업과 공공디자인, 전통문화산업 진흥을 담당하는 기관으로, 지난해 전통문화산업 전담기관으로 지정돼 관련 사업을 확대하고 있다.

[이미지=한국공예·디자인문화진흥원] 2025년 기업 연계 전통문화상품 개발 사업 결과물인 전통문화상품 컬렉션 5종

whitss@newspim.com