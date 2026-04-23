미디어젠, AI 영어 교육 플랫폼 '이베이글' 체험단 모집

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음성 인식·생성형 AI 결합

NE능률·YBM 콘텐츠·NELT 진단 탑재

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 미디어젠이 AI 영어 교육 플랫폼 '이베이글(e-Baigle)'의 시범 서비스 체험단을 운영하며 시장 확대에 나선다고 23일 밝혔다.

이베이글은 미디어젠이 20여 년간 축적한 음성 인식·합성 기술에 생성형 AI를 접목한 영어 교육 플랫폼이다. ▲NE능률·YBM 등 국내 교육 기업의 콘텐츠 ▲한국영어교육학회(KATE) 인증 NE능률 영어능력평가(NELT) 및 유럽 공통 언어 기준(CEFR) 기반 레벨 진단 체계 ▲글로벌 AI 플랫폼 기술이 결합된 구조다.

개인별 진단·학습·AI 피드백으로 이어지는 교육 사이클을 구현했으며 학습자의 발화 데이터를 실시간 분석해 맞춤형 피드백을 제공한다. NELT는 어휘·문법·독해·듣기 등 영역별 성취도를 분석하고 개인별 학습 경로 설계까지 제시한다.

미디어젠 로고. [사진=미디어젠]

미디어젠은 이번 체험단 운영을 통해 초등 고학년부터 성인까지 다양한 사용자 데이터를 확보하고 AI 모델 고도화에 활용할 계획이다. 확보된 데이터는 향후 정부·기업간거래(B2G·B2B) 시장 진입에 활용된다.

미디어젠 관계자는 "체험단을 통해 축적되는 사용자 데이터와 피드백을 기관·학교·기업 대상 맞춤형 교육 솔루션으로 확장할 수 있는 기반으로 활용해 중장기 성장을 도모할 것"이라고 말했다.

dconnect@newspim.com