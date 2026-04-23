마스턴투자운용, '사회공헌추진단' 발족…부동산 생태계에 선한 영향 확산

부동산 전문성 기반 사회적 책임 실천 본격화

본업 연계 지속 가능한 사회공헌 추진

[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 마스턴투자운용은 23일 사회공헌 활동 체계적 추진을 위한 '사회공헌추진단(Social Contribution Group)' 발족식을 개최했다고 밝혔다.

발족식은 이날 오전 서울 서초구에 있는 마스턴투자운용 본사 대회의실에서 진행됐으며, 사회공헌추진단 단장을 맡고 있는 박형석 마스턴투자운용 대표이사와 사회공헌추진단 단원 등이 참석했다.

박형석 대표이사는 축사에서 "부동산 자산운용사란 단순히 자산을 운용하는 역할에 그치지 않고 도시와 지역사회, 나아가 다음 세대가 살아갈 환경에까지 영향을 미치는 산업"이라고 말했다.

마스턴투자운용 사회공헌추진단 발족식에서 축사를 하고 있는 박형석 대표이사. [사진=마스턴투자운용 브랜드전략팀]

박 대표이사는 "ULI(Urban Land Institute) 한국 회장으로서의 활동을 통해 부동산 산업의 사회적 책임에 대해 더욱 깊이 생각하게 됐다"며 "사회공헌이 일회성 이벤트에 머물지 않고 본업과 긴밀히 연계된 지속 가능한 책임으로 자리 잡아야 한다"고 강조했다.

이어 그는 공간을 통한 사회적 가치 창출, 청년층 등을 위한 주거 접근성 문제 해결, 미래 인재 육성, 전문성 기반의 사회 환원 등 네 가지 방향성을 제시하며, 마스턴투자운용만이 실행할 수 있는 사회공헌 모델을 만들어 달라고 요청했다.

박세일 사회공헌추진단 부단장은 "마스턴투자운용은 개인의 노후와 생계에 직결된 자금을 운용하는 공적 성격의 금융기관으로서 투자자 보호를 넘어 부동산 금융 산업 생태계 전반에 선한 영향을 확산해야 하는 책임이 있다"며 "사회공헌추진단은 '함께 성장하며, 선한 영향으로 최고를 향하다'라는 슬로건 아래 회사와 지역사회가 동반 성장하는 상생의 가치를 본격적으로 구현해 나가는 중추 조직으로 운영될 것"이라고 말했다.

김민석 선한영향실천센터(Center for Positive Impact) 센터장은 추진단의 운영 원칙과 실행 방향 등을 발표했다. 선한영향실천센터는 사회공헌추진단 산하에 신설된 실행 기구로, 사회공헌 및 소셜 임팩트 활동의 기획과 실무를 전담하는 허브 역할을 맡는다.

김 센터장은 대학 부동산금융학회 초청 특강 등을 통해 부동산 분야에 관심 있는 학생들과 지식과 경험을 나누고, 청년과 사회적 약자의 주거 안정 지원 등 사회문제 해결에 기여하는 사업을 단계적으로 확대해 나갈 예정이라고 밝혔다.

박형석 대표이사는 "우리는 단순히 자산을 운용하는 회사가 아니라 도시를 만들고 사람들의 삶의 질과 다음 세대의 환경에까지 영향을 미치는 일을 하고 있는 만큼 투명성과 협력의 문화를 바탕으로 부동산 금융 생태계 전반에 선한 영향을 전파할 수 있도록 최선의 노력을 다할 것"이라며 "추진단장으로서 이 활동이 단기적인 이벤트에 그치지 않고 마스턴투자운용의 중요한 가치이자 문화로 자리 잡을 수 있도록 아낌없이 지원할 것"이라고 전했다.

rkgml925@newspim.com