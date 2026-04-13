마스턴투자운용, '사회공헌추진단' 출범…"상생의 가치 실현"

AI 핵심 요약beta
- 마스턴투자운용이 13일 기업의 사회적 책임을 다하기 위해 사회공헌추진단을 출범했다.
- 추진단은 부동산 금융 산업 생태계에 선한 영향을 확산하는 전략적 실행 플랫폼으로 운영된다.
- 산학협력과 청년 주거 지원, 그린 인플루언서 프로그램 등을 통해 사회적 가치를 창출할 계획이다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
사회공헌추진단 산하 실무 조직 신설해 실행력과 임팩트 극대화
박형석 대표이사 "지역사회와의 상생은 부동산 자산운용사의 중요한 책무"
[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 대체투자 전문 자산운용사 마스턴투자운용이 기업의 사회적 책임을 다하고 선한 영향력을 확산하기 위한 전사적 기구 '사회공헌추진단(Social Contribution Group)'을 출범했다.
13일 마스턴투자운용은 개인의 노후생활과 생존에 직결된 자금을 운용하는 공적 성격의 금융기관으로서, 투자자 보호를 넘어 부동산 금융 산업 생태계 전반에 선한 영향을 확산해야 하는 책임을 수행하고자 이번 출범을 결정했다고 밝혔다.
회사에 따르면 사회공헌추진단은 마스턴투자운용이 지역사회와 함께 성장하는 상생의 가치를 실현하는 데 중추적 역할을 맡는다. 마스턴투자운용은 사회공헌을 일회성 행사가 아닌 전사 전략 체계로 제도화하고, 전통적·획일적 방식을 탈피해 추진단을 본업과 연계된 구조적인 사회적 가치를 창출하는 전략적 실행 플랫폼으로 운영할 방침이다.
이를 통해 투명한 의사결정과 엄격한 윤리 기준을 바탕으로 공정한 거래 관행을 정착시키고, 임직원 개개인이 자신의 업무가 지닌 사회적 의미를 명확히 인식하며 자긍심과 사명감을 갖는 기업 문화를 정립하고자 한다는 설명이다.
추진단은 투자·개발·관리·해외 등 밸류체인 전 부문을 아우르는 사내 각 분야의 전문 인력들로 구성된 전사적인 협업 체계로 운영된다. 박형석 마스턴투자운용 대표이사가 단장을 맡고, 박세일 경영전략부문 이사가 부단장을 맡아 추진단 운영과 사업 전반을 진두지휘한다.
추진단 산하에는 사회공헌 및 소셜 임팩트 활동의 기획과 실무를 전담하는 실행 허브 '선한영향실천센터(Center for Positive Impact)'를 신설하고, 김민석 경영전략부문 부장을 센터장으로 배치해 현장 중심의 추진력과 성과 창출의 동력을 극대화할 예정이다.
앞으로 추진단은 부동산 운용업의 노하우를 바탕으로 산업의 선순환 구조를 강화할 수 있는 창의적인 활동 방향을 모색한다. 미래 부동산 전문 인력 양성을 위한 산학협력, 청년 및 사회적 약자의 주거 안정 지원 등 사회 전반에 실질적인 도움을 줄 수 있는 프로그램을 장기적 관점에서 추진하고, 사회적 가치를 증진할 수 있는 임팩트 활동을 전개한다는 구상이다.
또한 청년들의 사회참여를 확대하고 지속가능경영 가치를 대외적으로 확산하기 위해 대학생 참여형 인재 육성 프로그램인 '마스턴 그린 인플루언서' 운영도 계획하고 있다. 해당 프로그램은 마스턴투자운용의 ESG 경영 철학을 미래 세대와 공유하고, 청년이 직접 지속 가능한 부동산 금융 생태계의 주체로 성장할 수 있도록 지원하는 데 목적이 있다.
박형석 대표이사는 "사회가 필요로 하는 공간을 조성하고 국민의 일상과 맞닿은 사회적 안전망을 운용하는 부동산 자산운용사에 지역사회와의 상생은 결코 가볍지 않은 책무"라며 "사회공헌추진단이 투명성과 협력의 문화를 선도하고 부동산 금융 생태계 전반에 긍정적인 시너지를 전파하는 조직으로 자리매김할 것으로 기대한다"고 말했다.
rkgml925@newspim.com