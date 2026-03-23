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마스턴운용, 국내 건설경기 진단 보고서 발간…"올해 점진적 회복" 전망

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2025년, 부동산 침체 및 공사비 상승으로 제한적 회복
2026년, 신규 수주 일부 개선···수도권과 지방 간 격차는 지속될 전망
"건설경기의 불확실성 속 개발 전문성과 체계적인 사업 관리 역량 중요"

[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 대체투자 전문 자산운용사 마스턴투자운용은 23일 지난해 건설경기를 진단하고 올해 건설경기 전망을 제시한 '2025년 건설경기 동향 및 2026년 전망' 보고서를 발간했다고 밝혔다.

마스턴투자운용은 보고서를 통해 2025년 건설경기는 2023년 소폭 반등 이후 이어진 완만한 회복 흐름을 이어 나갔다고 분석했다. 12월에는 계절적 수주 증가 영향으로 종합실적지수가 상승했지만, 공사기성과 공사대수금 지수는 하락해 실제 건설 현장에서 체감하는 경기 회복 수준은 낮은 것으로 나타났다.

또한 중견·중소 건설사를 중심으로 미분양 증가, 부채 확대, 자금경색 등이 이어지면서 구조조정 사례가 늘었고, 이에 따라 대형 건설사와 중소 건설사 간 격차가 확대된 것으로 분석했다. 지역별로도 서울과 지방 간 양극화가 지속된 것으로 진단했다. 건설 공사비는 2025년 하반기부터 상승률이 다시 확대되며 연평균 약 2% 수준의 완만한 상승 구간에 진입했다고 설명했다.

마스턴투자운용이 발간한 '2025년 건설경기 동향 및 2026년 전망' 보고서. [사진=마스턴투자운용 브랜드전략팀]

2026년 건설경기는 일부 지표 개선에도 불구하고 본격적인 회복까지는 시간이 더 필요할 것으로 전망했다. 신규 수주는 일부 개선될 것으로 예상되지만, 이는 실제 공사 물량 증가와 건설사 매출 회복으로 이어지기까지 시차가 있을 것으로 예상했다.

대출 규제와 PF 부실 문제, 대외적으로는 관세 등 불확실성이 지속되면서 부동산 투자심리는 여전히 제한적인 수준에 머물 것으로 분석했다. 지방의 경우 인구 감소와 미분양 해소 지연으로 수도권과의 격차가 이어질 것으로 보이며, 시장 회복은 주택 및 대형 건설사를 중심으로 제한적으로 나타날 가능성이 높을 것으로 내다봤다.

이번 분석은 기획, 개발, 설계, 시공, 운영 등 건설 프로젝트 전 단계에서 기술 검토와 실행 지원을 제공하는 전문 조직인 프로젝트매니지먼트실(PM실)에서 수행했다. PM실은 2020년 개발관리실로 출발해 마스턴투자운용의 장점인 개발 역량을 뒷받침해 온 핵심 부서다.

해당 부서는 주요 건설사 및 건설사업관리 출신 기술 전문가들로 구성돼 있으며, 엔지니어링 검토부터 견적·원가·예산·계약 관리까지 건설 전반을 지원하며 프로젝트의 안정성과 수익성 향상에 기여하고 있다.

현재 PM실을 이끌고 있는 강일신 실장은 포스코건설, 현대건설 등에서 대형 프로젝트를 수행한 경험을 보유하고 있다. 또한 물류센터용 고효율 냉장·냉동 겸용 시스템 관련 특허를 보유한 상업용 건축물 전문가다.

박형석 마스턴투자운용 대표이사는 "건설경기는 여전히 불확실성이 높은 국면으로 전문적인 기술 검토와 체계적인 사업 관리 역량을 바탕에 둔 안정적인 프로젝트 수행이 무엇보다 중요한 시기"라며 "마스턴투자운용이 오랜 기간 축적한 개발 전문성을 바탕으로 시장 변화에 기민하게 대응할 것"이라고 말했다.

rkgml925@newspim.com

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국힘, 이진숙·주호영 '컷오프' 단행 [서울=뉴스핌] 김승현 기자 = 국민의힘 공천관리위원회가 6·3 지방선거 대구광역시장 후보 경선 참여 대상자로 유영하, 윤재옥, 이재만, 추경호, 최은석, 홍석준 등 6명을 최종 선정했다. 이진숙 후보와 주호영 후보는 경선배제(컷오프)됐다. 공관위는 "대구는 지금 전환점에 서 있다"며 "산업은 정체되고, 청년은 떠나고, 도시의 경쟁력은 과거의 방식으로는 더 이상 유지되기 어려운 상황"이라고 진단했다. [서울=뉴스핌] 김학선 기자 = 이진숙 전 방통위원장. 2025.11.05 yooksa@newspim.com 이어 "이 위기를 극복하기 위해 필요한 것은 정치 경력의 경쟁이 아니라, 도시를 바꿀 수 있는 능력의 경쟁"이라며 "정치의 언어가 아니라, 경제정책과 산업의 언어, 통합력으로 대구를 다시 설계할 수 있는 리더십"이 필요하다고 강조했다. 공관위는 "대구는 보수의 심장"이라며 "이 심장이 멈추면 보수 전체가 멈추는 만큼, 이번 공천은 대한민국 정치 전체를 살리는 선택이어야 했다"고 설명했다. 공관위는 행정, 경제, 정책, 통합, 산업현장 경험을 갖춘 6명의 후보를 중심으로 실질적이고 미래지향적인 경쟁 구조를 만들겠다고 밝혔다. 이진숙 후보와 주호영 후보에 대해서는 "이미 각자의 영역에서 대한민국 정치의 중심을 지켜온 분들"이라며 "이 두 분의 역할이 대구시장이라는 단일 직위에 머물기보다, 국회와 국가정치 전반에서 더 크게 쓰이는 것이 대한민국 전체를 위해 더 필요하다고 판단했다"고 설명했다. 공관위는 이 같은 판단에 공천 관련 여러 기준과 절차 및 정성평가도 반영했다고 덧붙였다. 공관위는 "이 결정은 결코 특정인의 배제가 아니다"라며 "오히려 배제되신 분들께 더 큰 역할을 요청드리는 책임 있는 선택"이라고 밝혔다. 김한구 후보에 대해서는 "충분한 헌신과 역량을 보여주신 분"이라면서도 "지금 대구에 필요한 것은 정치적 무게의 경쟁이 아니라, 산업을 바꿀 실행력의 경쟁"이라고 설명했다. 주호영 국민의힘 의원. [사진=뉴스핌 DB] 공관위는 경선 후보로 최종 선정된 6명에 대해 "정책과 국가운영 경험, 경제와 재정 전문성, 법과 원칙의 리더십, 그리고 기업과 현장에서 일자리를 만들어 본 실행 경험까지 대구의 산업 전환에 필요한 요소를 모두 갖춘 조합"이라고 평가했다. 공관위는 "대구가 바뀌지 않으면 보수도 바뀔 수 없다"며 "보수가 바뀌지 않으면 대한민국의 미래도 바뀔 수 없다"고 강조했다. 이어 "만약 변화를 두려워해 여기서 멈춘다면 우리는 더 이상 앞으로 나아갈 수 없다"며 "지금 필요한 것은 안정이 아니라 전환이고, 유지가 아니라 도약"이라고 밝혔다. 공관위는 "이제 누가 더 실력이 있는지, 누가 더 대구의 미래를 책임질 수 있는지에 대한 경쟁만 남았다"며 "대구 시민께서 대구의 자존과 품격, 그리고 대한민국 보수의 중심이라는 긍지를 다시 세워주시길 바란다"고 당부했다. 공관위는 대구시민이 대구와 보수의 미래를 책임질 시장 후보를 선출할 수 있도록 경선 과정을 공정하게 관리해 나갈 것이라고 밝혔다. 대구시장 경선은 총 6명의 후보자 중 토론회와 예비경선을 거쳐 2명의 경선 후보를 선정하며, 이후 경선에서 최종 후보를 선출할 예정이다. 세부사항은 확정되는 즉시 공고할 계획이다. kimsh@newspim.com 2026-03-22 19:47

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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