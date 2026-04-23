코윈테크, MODEX 2026서 차세대 로봇 MRX 경쟁력 입증

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글로벌 고객사와 파트너십 형성 주력

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 스마트 자동화·로보틱스 기업 코윈테크는 'MODEX 2026' 참가를 통해 기술 경쟁력을 입증함과 동시에 시장 반응을 확인할 수 있었다고 23일 밝혔다.

회사에 따르면 지난 13일부터 16일까지 미국 애틀란타에서 개최된 북미 최대 산업 전시회 'MODEX 2026'에 참가해 AMR(자율주행 모바일 로봇), Robotic Arm AMR, MRX(모바일 로봇 매트릭스) 등을 선보였다. 글로벌 물류·자동화·로봇 기업들이 대거 참여한 전시회에서 코윈테크의 혁신 기술력이 주목받았다.

특히 신규 주행 메커니즘을 적용한 AMR 기반의 차세대 로봇 시스템 MRX가 참가자들의 주목을 끌었다. MRX는 AMR과 ASRS(자동 창고 시스템)를 단일 물류 흐름으로 통합한 플랫폼으로 기존 ASRS뿐만 아니라 Shuttle Rack 대체가 가능해 현장에서 긍정적인 평가를 받았다고 회사 측은 설명했다.

코윈테크 로고. [사진=코윈테크]

또한 코윈테크는 주력 제품을 중심으로 시연회를 진행함과 동시에 미국 대형 이커머스 기업과 반도체 기업 등 글로벌 기업들과 해외 현지 로봇 및 물류 자동화 분야의 핵심 플레이어들과 미팅을 진행했다고 전했다.

아울러 전시회 이후 일부 기업들과 후속 협의 절차를 이어가고 있어 글로벌 시장 접점 확대 등 성과가 더욱 커질 것으로 기대된다고 밝혔다.

코윈테크 관계자는 "당사의 차세대 모바일 로봇·자동화 시스템을 선보이고 유수의 글로벌 고객사들과 미팅을 진행하게 된 점을 고무적으로 생각한다"며 "의미 있는 성과를 창출할 수 있도록 파트너십 형성에 주력할 계획이다"라고 전했다.

nylee54@newspim.com