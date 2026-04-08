코윈테크, 북미 최대 물류∙로봇 전시회 'MODEX 2026' 참가

AI 핵심 요약beta
- 코윈테크는 8일 북미 시장 진출을 본격화한다.
- MODEX 2026 박람회에서 AMR과 MRX를 소개한다.
- MRX는 이송 보관 통합으로 물류 효율을 높인다.
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[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 스마트 자동화·로보틱스 기업 코윈테크는 미국 아틀란타 물류 박람회 'MODEX 2026' 참가를 통해 북미 시장 진출을 본격화한다고 8일 밝혔다.
MODEX는 글로벌 물류·자동화·로봇 기업들이 대거 참여하는 북미 대표 산업 전시회로 오는 13일부터 16일까지 미국 애틀란타에서 개최된다. 회사에 따르면 코윈테크는 이번 박람회에서 신규 주행 메커니즘이 적용된 AMR(자율주행로봇)부터 Robotic Arm AMR, MRX, OHMS 등을 소개한다. 해당 제품들은 국내 대기업 고객사들을 대상으로 개발 및 시연회까지 마친 차세대 모바일 로봇·자동화 시스템이다.
특히 이번에 선보이는 MRX(Mobie Robot matrix)는 AMR(자율주행로봇)과 ASRS(자동창고 시스템)를 결합해 이송과 보관 기능을 하나의 물류 흐름으로 통합한 차세대 로봇 자동화 시스템이다. MRX에 적용되는 모바일 로봇은 분당 최대 120m 속도로 최대 1000kg 중량의 물체를 이송할 수 있으며, 자체 개발한 신규 주행 메커니즘을 적용해 물류 전반의 이송 흐름을 하나로 연결할 수 있다. 이로 인해 기존 자동창고에 입출고 설비로 적용하는 Stacker Crane 또는 Shuttle을 대체함으로써 투자 효율을 끌어올리고 물류 운영의 일원화를 가능하게 한다.
글로벌 시장조사기관 Grand View Research에 따르면 북미 물류 자동화 시장은 2030년 약 216억 달러 규모로 성장할 것으로 전망된다. 북미 시장은 대형 이커머스 기업을 중심으로 자동화 도입 수요가 증가하고 있지만 그에 비해 로봇 및 자동화 도입률이 낮은 수준에 머물러 있어 향후 시장 성장 여력이 큰 것으로 분석된다.
코윈테크 MRS 최용욱 부문장은 "미국 물류 자동화 시장은 국내 대비 적용되는 자동화 아이템이 다양하지 않아 자동화 적용 범위와 도입율이 상대적으로 낮은 수준"이라며 "최근 Shuttle 기반 자동창고가 확대되는 있어 모바일 로봇과 일반 물류를 동시에 대응할 수 있는 차세대 지능형 로봇 자동화 아이템을 기반으로 선제적으로 시장을 공략할 계획이다"라고 밝혔다.
한편 코윈테크는 로봇 기반 자동화 설계 및 제조 기술에 더해 Physical AI, Digital Twin 등 첨단 기술과 상위 관제 소프트웨어(RCS, WMS, ECMS 등)를 통합한 토탈 솔루션 역량으로 북미 시장 개척을 가속화할 방침이라고 전했다.
nylee54@newspim.com