HD현대, 美 무인함정 시장 공략 본격화…안두릴·ABS와 협력

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美 SAS 2026서 안두릴, ABS와 무인 함정 분야 MOU 체결

[서울=뉴스핌] 김연순 기자 = HD현대가 미국 시장에서 미래 무인함정 분야 선점에 나선다.

HD현대는 미국서 안두릴 및 미국선급협회(ABS) 등과 잇달아 MOU를 체결, 함정 사업 분야 미국과의 협력을 확대하기로 했다고 23일 밝혔다. HD현대는 19일부터 나흘간 워싱턴 D.C.에서 열린 미국 '해양항공우주 전시회(Sea Air Space 2026, SAS 2026)'에 참가 중이다.

우선 HD현대는 현지시간 22일 AI 방산기업 안두릴과 '첨단 무인잠수정(UUV) 시스템 공동 개발에 관한 양해각서(MOU)'를 체결했다. 안두릴과 진행 중인 무인수상정(USV) 개발에 이어 협력을 잠수정 분야로 확대해, 보다 적극적으로 미국을 비롯한 세계 시장 공략에 힘을 모으기로 한 것이다.

HD현대가 현지시간 22일 미국 워싱턴D.C.에서 열린 해양항공우주 전시회(SAS 2026) 전시관에서 안두릴과 무인잠수정(UUV) 개발 협력에 관한 MOU를 체결하는 모습 (사진 오른쪽부터 HD현대중공업 함정사업본부 함정설계 부문장 이상봉 상무, 안두릴 앤드류 너스(Andrew Nuss) 해양사업 총괄본부장) [사진=HD현대]

미국의 글로벌 시장조사기업인 마켓리서치퓨처(Market Research Future)에 따르면, 전 세계 무인잠수정 시장 규모는 2025년 55억7540만 달러에서 2035년 258억9890만 달러로 연평균 16.6%의 가파른 성장세가 예상된다.

또한, HD현대는 이어 같은 날 ABS 및 안두릴과 '자율 해양 시스템 및 관련 규정·인증 프레임워크 개발에 관한 3자 MOU'를 맺었다.

이번 협력을 통해 HD현대 등 3사는 무인 함정의 개발과 사업화에 필수적인 실증 및 인증 절차를 정립하고, 무인화와 관련된 규정 수립에 함께 노력할 예정이다. 이를 통해 향후 함정 무인화 기술 개발의 경쟁력을 강화하고 공신력을 제고해 해당 분야를 선도해 나간다는 계획이다.

HD현대는 이번 협력을 바탕으로 세계 1위 조선 분야 기술력과 AI 기반 무인 체계 기술을 결합해 글로벌 무인 함정 시장을 선도하겠다는 목표다.

HD현대중공업 주원호 사장(함정·중형선사업대표)은 "무인 함정 분야는 전 세계 미래 함정 시장의 화두이며, 우리가 반드시 선도해야 할 분야"라며 "안두릴, ABS 등과의 협력을 통해 글로벌 무인함정 시장에서 뛰어난 기술력을 입증할 것"이라고 말했다.

y2kid@newspim.com