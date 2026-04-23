울산시, 반구천 암각화 순환버스 본격 도입…관람객 접근성 증대

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주차 문제 해결과 환경 개선 조치

세계유산위원회 대비 접근성 확보

[울산=뉴스핌] 박성진 기자 = 울산시는 24일부터 유네스코 세계유산 '반구천의 암각화' 관람객 이동 편의를 높이기 위해 순환(셔틀)버스를 본격 운행한다고 23일 밝혔다.

울산시가 유네스코 세계유산 '반구천의 암각화' 관람 편의를 높이기 위해 순환(셔틀)버스를 도입한다. 사진은 울산시청 전경[사진=뉴스핌DB] 2019.12.19

이번 조치는 지난해 7월 세계유산 등재 이후 급증한 관람객의 접근성 개선과 주차난·교통 혼잡 해소를 위해서다.

순환버스는 반구대암각화 주차장, 암각화박물관, 반구대입구 버스정류소, 구량천전 버스정류소, 울산대곡박물관, 천전리 명문 및 암각화 입구 등 주요 정류장을 순환하며, 개별 방문객과 단체 관광객 이동을 모두 지원한다.

운행은 매주 수요일부터 일요일까지 주 5일로 운영되며 오전 9시 50분 첫차를 시작으로 하루 8회 운행한다. 울산시는 계절과 이용 수요를 고려해 향후 운행 횟수를 탄력적으로 조정할 계획이다.

이번 셔틀버스 도입은 단순 교통 지원을 넘어, 올해 7월 부산에서 열리는 제48차 유네스코 세계유산위원회를 앞두고 국내외 방문객 증가에 선제적으로 대응하기 위한 기반 구축 정책으로 평가된다.

시는 지난해 7월 세계유산 등재 이후 관람 환경 개선과 안내 체계 정비, 등재 1주년 기념행사를 단계적으로 추진해 왔으며, 순환버스 운행은 이러한 흐름의 연장선에 놓인다.

운행 시간표는 암각화박물관 등 주요 거점 안내 표지판과 울산시 공식 누리소통망(SNS)에서 확인할 수 있다.

psj9449@newspim.com