전주시, 이팝나무 축제 맞춰 시내버스 운행 확대

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5개 노선 7대 추가 투입·팔복예술공장 접근성 강화

[전주=뉴스핌] 이백수기자 = 전북 전주시는 '2026 전주 이팝나무 축제' 기간 방문객 증가에 대비해 교통 대책을 추진한다고 23일 밝혔다.

올해 이팝나무 축제는 오는 25~26일과 5월 1~3일, 총 5일간 팔복예술공장 일대에서 열리며, 시는 관광객 편의를 위해 시내버스 운행을 조정한다.

전주 이팝나무 축제기간 대중교통 안내 포스터[사진=전주시] 2026.04.23 lbs0964@newspim.com

특히 시는 방문객이 집중되는 주말과 공휴일에 맞춰 5개 노선에 버스 7대를 추가 투입하는 등 교통 지원을 강화할 계획이다.

축제장을 경유하는 노선은 101번, 103-1번, 103-2번, 337번, 383번, 385번, 401번, 402번, 403번, 420번, 644번, 684번, 1001번, 1002번 등으로, 팔복예술공장 인근 정류장을 중심으로 운행된다.

시는 앞서 벚꽃 개화 시기에 맞춰 만경강변 특별노선을 운영하는 등 계절별 관광 수요에 대응해 왔으며, 이번 축제에도 이러한 운영 경험을 반영해 교통 지원을 이어간다는 방침이다.

또한 시내버스 행선지 표출과 정류장 안내 방송을 강화하고, 온·오프라인 홍보를 병행해 대중교통 이용을 유도할 계획이다. 이를 통해 자가용 이용을 분산시키고 행사장 주변 교통 혼잡을 줄인다는 구상이다.

김용삼 대중교통국장은 "방문객 수요가 집중되는 시기에 맞춰 효율적인 교통 지원에 중점을 뒀다"며 "시민과 관광객 모두가 쾌적하게 축제를 즐길 수 있도록 대중교통 이용에 협조해 달라"고 말했다.

lbs0964@newspim.com