경기도민 '살림살이 좋다' 두달 새 '13% 감소'..."58%, 추경 도움 될 것"

AI 핵심 요약beta
- 경기도가 23일 도민 민생경제 체감 악화를 발표했다.
- 살림살이 '좋다' 48%로 2월 61% 대비 13%p↓, '나쁘다' 49%↑.
- 추경 1조6천억 편성하고 고유가 TF 구성해 지원한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기도는 도민의 민생경제 체감도가 최근 두 달 사이 뚜렷하게 악화된 것으로 나타났다고 23일 밝혔다.
경기도가 지난 4월 3일부터 6일까지 도민 1000명을 대상으로 실시한 '민생경제 관련 도민 인식조사' 결과, 현재 가정의 살림살이에 대해 '좋다'는 응답은 48%로 지난 2월 61% 대비 13%포인트(p) 감소했다. 반면 '나쁘다'는 응답은49%로 2월 37% 대비 12%p 증가했다.
주관적 생활수준별로 '나쁘다'는 응답은 상층 15%, 중층 43%, 하층 73%로 나타나, 체감 격차가 뚜렷한 것으로 확인됐다.
대외적 요인에 대한 불안감도 높았다. 도민의 85%는 중동 지역의 군사적 긴장이 '당분간 지속되거나 장기화될 것'으로 내다봤다. 세부적으로는 '당분간 지속'이 58%, '장기화'가 27%로 나타났다.
국제 정세 불안이 민생경제에 미칠 영향 중 가장 우려되는 점으로는 '물가 상승 등 생활비 부담 증가(43%)'가 가장 높았고, '유가 상승에 따른 교통비·물류비 증가(25%)'가 뒤를 이었다. 세대별로 만 18~29세 청년층은 교통비 증가(31%)를, 60대 이상 고령층은 생활비 부담(약 50%)을 가장 우려하는 것으로 응답했다.
정부의 추가경정예산(추경) 편성에 대해서는 '민생 안정에 도움이 될 것'이라는 긍정응답이 58%로 나타났다. 특히 40~60대에서 60% 이상의 높은 긍정응답이 나오며 정책 대응에 대한 기대감을 드러냈다.
경기도는 정부의 민생 안정 기조에 발맞춰 1조 6000억 원을 증액한 제1회 추가경정예산안을 편성했다. 이번 추경은 ▲고유가 대응▲취약계층 민생 안정▲산업 피해 최소화에 방점을 두었으며, 도는 재정 역량을 집중해 민생 사각지대를 촘촘히 지원할 계획이다.
특히 도는 행정1부지사를 단장으로 한 '고유가 피해지원금 전담조직(TF)'을 구성해 오는 4월 27일부터 지급되는 '1차 고유가 피해지원금'이 도민들에게 신속하고 차질 없이 전달될 수 있도록 행정력을 총동원한다는 방침이다.
정두석 경기도 기획조정실장은 "가정 경제 형편이 두 달 만에 급격히 나빠졌다는 조사 결과는 현재 민생 현장의 어려움을 보여준다"며 "추경 예산이 빠르게 집행될 수 있도록 도의회와 긴밀히 협의하여 고유가와 고물가로 고통받는 도민들의 부담을 덜어드리도록 하겠다"고 밝혔다.
이번 조사는 경기도의 의뢰를 받아 ㈜엠브레인퍼블릭이 유·무선 RDD 전화면접 방식으로 수행했으며, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.1%p다.
1141world@newspim.com