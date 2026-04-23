교육부, 대학 AI 기본교육과정 지원 20개교 선정…비수도권 14곳 포함

모든 대학생 AI 기초역량 강화

선정 대학 2년간 최대 3억 지원



[서울=뉴스핌] 송주원 기자 = 교육부와 한국대학교육협의회(대교협)는 '2026년 대학 인공지능(AI) 기본교육과정 개발 지원사업' 선정평가 결과 20개교를 신규 선정했다고 23일 밝혔다.

이 사업은 인공지능이 일상화된 환경에서 전공과 관계없이 모든 대학생이 AI 기본 소양을 갖출 수 있도록 대학의 교육과정 개발을 지원하기 위해 올해 새로 추진된다. 교육부는 대학 간 AI 교육 격차를 줄이기 위해 거점국립대 9개교와 과학기술정보통신부가 별도로 선정할 인공지능 중심대학 10개교를 제외한 대학 가운데 지원 대상을 뽑았다.

교육부 전경. [사진=교육부]

이번 공모에는 모두 80개교가 신청했다. 교육부는 서면평가와 대면평가를 거쳐 수도권 6개교와 비수도권 14개교를 최종 선정했다. 평가는 AI 기본교육과정 개발·운영의 적절성, 교수자의 AI 역량 강화 전략, 교육과정 공유와 성과 확산 계획 등을 중심으로 진행됐다.

수도권 선정 대학은 덕성여대, 동국대, 서울여대, 세종대, 용인대, 한국외대다. 비수도권에서는 건국대 글로컬캠퍼스, 경운대, 국립경국대, 국립한밭대, 동국대 와이즈캠퍼스, 동명대, 동신대, 동의대, 부산외대, 송원대, 순천향대, 전주대, 창신대, 한라대가 선정됐다.

교육부는 이의제기 절차와 2026년 인공지능 중심대학 선정 여부 확인 등을 거쳐 6월 20일까지 최종 20개교를 확정하고 협약을 체결할 예정이다. 선정 대학에는 2년간 매년 학교당 최대 3억원 이내의 재정을 지원한다. 다만 사업 기간 중 연장심사를 통해 계속 지원 여부와 지원 규모가 결정된다.

선정 대학은 AI의 윤리적 활용과 비판적 사고 등을 다루는 기초 교양 교과와 비공학계열 전공에 AI를 접목하는 활용 소단위 전공과정을 개발·운영하게 된다. 아울러 교수자 역량 강화와 관리체계 구축도 함께 추진하고 개발한 교육과정은 다른 대학과 공유해 대학 현장 전반으로 AI 교육 확산을 유도할 계획이다.

이윤홍 교육부 인공지능인재지원국장은 "이번 사업을 통해 대학 AI 기본교육을 보편화하고 지역 간 AI 교육 격차를 해소할 수 있을 것으로 기대한다"며 "모든 대학생이 양질의 교육을 받아 AI 기본 소양을 갖출 수 있도록 지속적으로 지원하겠다"고 밝혔다.

jane94@newspim.com