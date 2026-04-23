전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.04.23 (목)
KYD 디데이
정책·서울 서울시

속보

더보기

서울시, '2026 한강 웰니스 위크' 개막…5H 테마로 시민 건강 증진

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 서울시 미래한강본부가 23일 5월 3일부터 6월 14일까지 여의도 한강공원에서 '2026 한강 웰니스 위크'를 개최한다.
  • 주제는 '오늘의 한강, 내일의 건강'으로 습관·행복·건강·치유·조화 테마의 체험·공연 프로그램을 운영한다.
  • 요가·댄스 등은 사전 예약하며 가족 단위 참여를 돕고 마지막 날 특별 공연으로 마무리한다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

5월 3일부터 6월 14일까지 각종 체험 총 10회 운영
여의도 한강공원 물빛무대서 습관·행복·건강·치유·조화 주제

[서울=뉴스핌] 이진용 기자= 서울시 미래한강본부는 5월 3일부터 6월 14일까지 매주 주말 5주에 걸쳐 총 10일 간 '2026 한강 웰니스 위크'를 여의도 한강공원 물빛무대에서 개최한다고 23일 밝혔다. 이번 웰니스 위크의 주제는 '오늘의 한강, 내일의 건강'이다. 시민과 관광객이 강변에서 일상적인 건강 습관을 만들도록 돕는 체험․공연․교육 프로그램을 한데 모았다.

행사는 매주 주말 진행되며 총 10일간 운영된다. 시민이 쉽게 참여할 수 있도록 체험과 공연 프로그램이 마련돼 일상적인 건강 습관 형성을 돕는다.

행사 시작 하루 전인 5월 2일, 광나루 한강공원에서 '광나루 한강 웰니스 프로그램'이 실시된다. 요가, K-POP 댄스, 스텝박스, 트램펄린 등으로 구성된 프로그램은 누구나 쉽게 참여할 수 있도록 배열됐다.

'2026 한강 웰니스 위크' 포스터. [서울시 제공]

이번 웰니스 위크는 습관(Habits), 행복(Happy), 건강(Healthy), 치유(Healing), 조화(Harmony)라는 다섯 가지 주제로 나뉜다. 각각의 주차는 다양한 체험과 공연 프로그램으로 구성되며 가족 단위 방문객도 즐길 수 있도록 설계됐다.

개막 주간인 5월 3일과 5일에는 'Habit'이 주제로, 한강에서의 작은 습관을 만들기 위한 프로그램이 운영된다. 음악 치유와 영양 상담 프로그램이 진행되며, 오후에는 요가 세션과 함께 초청 가수 특별 공연이 예정되어 있다.

특히 어린이날에는 키즈 액티브 플레이존이 마련돼 다양한 놀이와 활동이 준비됐다. 부모교육과 K-pop 여성 댄스팀 공연을 통해 세대 간 소통을 증진하는 시간도 마련돼 있다.

5월 9일과 10일에 걸쳐 'Happy' 주간이 개최되며, 다채로운 콘텐츠와 시민 참여 중심의 프로그램이 진행된다. 여름철 수분 및 정서 관리법을 배울 수 있는 티 테라피 세션과 명상 프로그램도 포함된다.

6월 6일과 7일에는 'Healing' 주간이, 6월 13일과 14일에는 'Harmony' 주간이 이어져 예술과 함께하는 프로그램이 다양하게 펼쳐질 예정이다. 핸드테라피와 필라테스를 통해 몸과 마음의 안정을 도모하며, 도그요가를 통해 반려견과의 상호작용을 강화하는 프로그램도 진행된다.

마지막 날인 6월 14일에는 특별 공연무대가 '2026 한강 웰니스 위크'의 마지막을 장식한다. 배우 양경원, 가수 진민호, 뮤지컬 배우 박슬기·유효진·천은성과 밴드 6명이 어우러진 에이홉(A-Hope) 공연단체가 지친 마음을 달래줄 하모니를 선보인다.

준비된 대부분의 프로그램은 현장에서 바로 참여 가능하나 요가, 트램펄린 등 체험형 운동 운동 프로그램은 서울시 공공서비스예약 시스템(yeyak.seoul.go.kr)을 통해 사전 예약 후 참여할 수 있다.

일부 프로그램은 재료비 등 소정의 실비가 발생할 수 있으니 예약 전 확인이 필수다. 최신 정보와 예약 공지는 공식 홈페이지(www.wellnessweek.kr)와 인스타그램 채널(@hangang_wellness_week)에서 확인할 수 있으며 관련 문의는 한강 웰니스 위크 운영사무국(02-6242-5670)으로 하면 된다.

박진영 서울시 미래한강본부장은 "한강에서 시작한 작은 웰니스 습관이 시민의 일상으로 확장되길 바란다"며 "아이와 부모, 청년, 중장년까지 각 세대가 자신의 속도로 참여할 수 있도록 프로그램을 세심하게 준비했으니 시민 여러분의 많은 참여를 바란다"고 말했다.

jycafe@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
정부, 오늘 석유 최고가격 4차고시 [세종=뉴스핌] 최영수 선임기자 = 정부가 23일 석유 최고가격 4차 고시(24일 시행)를 발표한다. 최근 2주간 국제유가가 하락해 인하요인이 발생했지만, 기존에 누적된 인상요인이 있어 큰 폭의 조정은 어려운 상황이다. 특히 22일(현지시간) 파키스탄에서 추진됐던 미국-이란의 '종전 협상'이 무산되면서 불확실성이 가중되는 모습이다. 23일 산업통상부에 따르면, 정부는 이날 저녁 석유 최고가격 4차 고시를 발표할 예정이다. 현재 적용되고 있는 3차 고시는 리터당 휘발유 1934원, 경유 1923원, 등유 1530원이다. 인상요인이 있었지만 정부는 민생 안정을 감안해 고심 끝에 동결했다(그래프 참고). 지난 2주간은 국제유가가 하락하면서 원가 부담이 줄어든 상황이다. 하지만 3차 고시 때 인상요인을 제대로 반영하지 못한 상황이어서 큰 폭의 인하는 어려운 상황이다. 하지만 당정 간에도 현재 석유시장에 대한 시각차가 있어 최종 결정까지 진통이 예상된다. 실제로 당정은 지난 22일 저녁 고위당정협의회를 열고 제4차 석유 최고가격을 논의했지만 결론을 내지 못했다. 강준현 민주당 수석대변인은 이날 고위당정협의회 결과 브리핑에서 "4차 석유 최고가격은 시장 영향, 국제유가, 국민 부담을 종합적으로 고려해 결정할 것"이라며 "동결이냐 추가냐에 대해 결론을 내리지 않았다"고 설명했다. 석유업계에서는 소폭의 조정이 있을 것으로 내다보고 있다. 특히 서민들의 삶과 직결되는 경유는 최고가격 인하 가능성이 제기되고 있다. 화물차 운전기사나 택배기사, 자영업자, 농어민 등 생계형 수요자들이 주로 경유를 이용하기 때문이다. 정부 관계자는 "최근 2주간 인하요인이 있는 것은 사실이지만, 기존(3차 고시)에 반영하지 못한 인상요인도 있다"면서 "국민 부담을 종합적으로 고려해 결정하겠다"고 밝혔다. dream@newspim.com 2026-04-23 05:30
사진
'내란 가담' 이상민 2심 징역 15년 구형 [서울=뉴스핌] 홍석희 기자 = 조은석 특별검사팀이 22일 12·3 비상계엄 당시 특정 언론사 단전·단수를 지시한 혐의를 받는 이상민 전 행정안전부 장관의 항소심에서도 징역 15년을 구형했다. 서울고법 형사1부(재판장 윤성식)는 이날 오후 이 전 장관의 내란 중요임무 종사 등 혐의 항소심 결심 공판을 진행했다. 조은석 특별검사팀이 22일 12·3 비상계엄 당시 특정 언론사 단전·단수를 지시한 혐의를 받는 이상민 전 행정안전부 장관의 항소심에서도 징역 15년을 구형했다. 이상민 전 행정안전부 장관. [사진=뉴스핌 DB] 특검은 "피고인은 특정 언론사의 기능을 완전히 마비시킴으로써 계엄에 비판적인 언론을 봉쇄해 위헌적 계엄에 우호적인 여론을 형성하려 했다"며 이 전 장관에게 징역 15년을 선고해 달라고 재판부에 요청했다. 또한 "본 사건은 대한민국이 수립한 민주주의에 대한 테러"라며 "미완성 이라는 이유와 사상자가 발생하지 않았다는 점은 이 사건의 양형 고려 사항이 아니다"라고 강조했다. 이 전 장관은 계엄법상 주무부처 장관임에도 윤 전 대통령의 위헌·위법적 계엄 선포를 방조하고, 특정 언론사 단전·단수 지시를 전달하는 등 내란에 순차적으로 공모한 혐의로 1심에서 징역 7년을 선고받았다. 특검은 1심 결심에서 징역 15년을 구형한 바 있다. 1심 재판부는 언론사 단전·단수 지시 혐의에 대해 "피고인이 법조인으로서 장기간 근무했고 비상계엄의 의미와 그 요건을 잘 알 수 있는 지위에 있었던 점과 피고인이 언론사 단전·단수에 대한 협조 지시를 하기 직전 경찰청장과의 통화를 통해 국회 상황에 대해 인식하고 있었던 점을 종합해볼 때, 피고인에게 내란 중요임무 종사의 고의 및 국헌문란의 목적이 있었다"며 유죄로 판단했다. hong90@newspim.com 2026-04-22 14:57

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동