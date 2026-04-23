서울시, '2026 한강 웰니스 위크' 개막…5H 테마로 시민 건강 증진

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5월 3일부터 6월 14일까지 각종 체험 총 10회 운영

여의도 한강공원 물빛무대서 습관·행복·건강·치유·조화 주제

[서울=뉴스핌] 이진용 기자= 서울시 미래한강본부는 5월 3일부터 6월 14일까지 매주 주말 5주에 걸쳐 총 10일 간 '2026 한강 웰니스 위크'를 여의도 한강공원 물빛무대에서 개최한다고 23일 밝혔다. 이번 웰니스 위크의 주제는 '오늘의 한강, 내일의 건강'이다. 시민과 관광객이 강변에서 일상적인 건강 습관을 만들도록 돕는 체험․공연․교육 프로그램을 한데 모았다.

행사는 매주 주말 진행되며 총 10일간 운영된다. 시민이 쉽게 참여할 수 있도록 체험과 공연 프로그램이 마련돼 일상적인 건강 습관 형성을 돕는다.

행사 시작 하루 전인 5월 2일, 광나루 한강공원에서 '광나루 한강 웰니스 프로그램'이 실시된다. 요가, K-POP 댄스, 스텝박스, 트램펄린 등으로 구성된 프로그램은 누구나 쉽게 참여할 수 있도록 배열됐다.

'2026 한강 웰니스 위크' 포스터. [서울시 제공]

이번 웰니스 위크는 습관(Habits), 행복(Happy), 건강(Healthy), 치유(Healing), 조화(Harmony)라는 다섯 가지 주제로 나뉜다. 각각의 주차는 다양한 체험과 공연 프로그램으로 구성되며 가족 단위 방문객도 즐길 수 있도록 설계됐다.

개막 주간인 5월 3일과 5일에는 'Habit'이 주제로, 한강에서의 작은 습관을 만들기 위한 프로그램이 운영된다. 음악 치유와 영양 상담 프로그램이 진행되며, 오후에는 요가 세션과 함께 초청 가수 특별 공연이 예정되어 있다.

특히 어린이날에는 키즈 액티브 플레이존이 마련돼 다양한 놀이와 활동이 준비됐다. 부모교육과 K-pop 여성 댄스팀 공연을 통해 세대 간 소통을 증진하는 시간도 마련돼 있다.

5월 9일과 10일에 걸쳐 'Happy' 주간이 개최되며, 다채로운 콘텐츠와 시민 참여 중심의 프로그램이 진행된다. 여름철 수분 및 정서 관리법을 배울 수 있는 티 테라피 세션과 명상 프로그램도 포함된다.

6월 6일과 7일에는 'Healing' 주간이, 6월 13일과 14일에는 'Harmony' 주간이 이어져 예술과 함께하는 프로그램이 다양하게 펼쳐질 예정이다. 핸드테라피와 필라테스를 통해 몸과 마음의 안정을 도모하며, 도그요가를 통해 반려견과의 상호작용을 강화하는 프로그램도 진행된다.

마지막 날인 6월 14일에는 특별 공연무대가 '2026 한강 웰니스 위크'의 마지막을 장식한다. 배우 양경원, 가수 진민호, 뮤지컬 배우 박슬기·유효진·천은성과 밴드 6명이 어우러진 에이홉(A-Hope) 공연단체가 지친 마음을 달래줄 하모니를 선보인다.

준비된 대부분의 프로그램은 현장에서 바로 참여 가능하나 요가, 트램펄린 등 체험형 운동 운동 프로그램은 서울시 공공서비스예약 시스템(yeyak.seoul.go.kr)을 통해 사전 예약 후 참여할 수 있다.

일부 프로그램은 재료비 등 소정의 실비가 발생할 수 있으니 예약 전 확인이 필수다. 최신 정보와 예약 공지는 공식 홈페이지(www.wellnessweek.kr)와 인스타그램 채널(@hangang_wellness_week)에서 확인할 수 있으며 관련 문의는 한강 웰니스 위크 운영사무국(02-6242-5670)으로 하면 된다.

박진영 서울시 미래한강본부장은 "한강에서 시작한 작은 웰니스 습관이 시민의 일상으로 확장되길 바란다"며 "아이와 부모, 청년, 중장년까지 각 세대가 자신의 속도로 참여할 수 있도록 프로그램을 세심하게 준비했으니 시민 여러분의 많은 참여를 바란다"고 말했다.

jycafe@newspim.com