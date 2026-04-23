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[스타in잠실] '임시 선발' 웰스, 연이은 완벽투로 무력시위... "선발 남고 싶다"

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  • 라클란 웰스가 22일 잠실 한화전 선발로 8이닝 1안타 무실점 호투했다.
  • LG가 3-0 승리를 거두며 상승세를 이어갔다.
  • 염경엽 감독이 보호 차원 교체를 선택하며 시즌 장기 관리를 강조했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

22일 잠실 한화전 8이닝 84구 던지며 1안타 1사사구 무실점
"완봉승 해본 적어 욕심났어···팀이 이길 수 있는 상황 만들어 만족"

[잠실=뉴스핌] 남정훈 기자 = LG의 '아시아쿼터' 투수 라클란 웰스가 또 한 번 강렬한 인상을 남겼다. 완봉승은 아쉽게 놓쳤지만, 이날 보여준 퍼포먼스는 그 이상의 의미를 지니기에 충분했다.

웰스는 22일 서울 잠실구장에서 열린 한화와의 2026 신한 SOL KBO리그 주중 3연전 2차전에 선발 등판해 8이닝 동안 단 1개의 안타만 허용하며 1사사구 7탈삼진 무실점으로 상대 타선을 완벽하게 봉쇄했다. LG는 그의 호투를 발판 삼아 3-0 승리를 거두며 상승 흐름을 이어갔다.

[서울=뉴스핌] 라클란 웰스가 22일 잠실에서 열린 한화와의 경기에서 8이닝 무실점을 기록했다. [사진 = LG 트윈스] 2026.04.22 wcn05002@newspim.com

웰스는 지난해 키움에서 외국인 투수 케니 로젠버그의 부상 공백을 메우는 대체 선수로 KBO리그에 발을 디뎠다. 당시 4경기에서 1승 1패 평균자책점 3.15를 기록하며 가능성을 입증했고, 이를 바탕으로 올 시즌 아시아쿼터 신분으로 LG 유니폼을 입었다.

시즌 개막 전만 해도 웰스의 역할은 불펜 쪽에 가까웠다. 요니 치리노스-톨허스트-임찬규-손주영-송승기로 이어지는 선발진이 워낙 탄탄했기 때문이다. 그러나 2026 월드베이스볼클래식(WBC) 이후 손주영이 부상으로 이탈하면서 상황이 달라졌고, 웰스는 자연스럽게 선발 기회를 얻었다.

그리고 그 기회를 놓치지 않았다. 첫 등판이었던 2일 잠실 KIA전에서 6이닝 1실점으로 승리를 따냈고, 웰스는 8일 창원 NC전에서 4이닝 2실점으로 주춤했다. 하지만 15일 잠실 롯데와 경기에서 7이닝 1실점으로 역투했다.

이날 웰스의 투구는 말 그대로 '압도적'이었다. 공격적인 승부가 빛났다. LG 염경엽 감독이 강조해온 스트라이크 존 승부를 그대로 구현하듯, 웰스는 맞더라도 과감하게 존을 공략했다. 그 결과 4회까지 단 하나의 안타와 볼넷도 허용하지 않는 완벽한 흐름을 이어갔다.

[서울=뉴스핌] LG의 라클란 웰스가 22일 2026 KBO 정규시즌 잠실 한화전 선발 등판해 8이닝 1피안타 1사사구 7탈삼진 무실점을 기록했다. km/h는 구종 별 최고 구속이다. 사진은 독자 이해를 돕기 위해 생성형 AI로 제작한 웰스의 투구 분석표 (명령어 : 웰스의 투구 분석표를 사진과 함께 그래픽 제작해줘) [사진=LG 트윈스] [일러스트=Gemini] 2026.04.22 wcn05002@newspim.com

4회 1사 후 처음으로 주자를 내보냈지만 흔들림은 없었다. 이어진 위기에서도 침착하게 아웃카운트를 쌓으며 실점 없이 이닝을 마무리했다. 이후로도 투구 템포는 무너지지 않았다. 6회는 단 9구, 7회는 7구로 삼자범퇴 처리했고, 8회에는 탈삼진 3개로 이닝을 삭제했다.

구종 자체는 화려하지 않았다. 포심 패스트볼과 커브, 체인지업 위주의 비교적 단순한 패턴이었지만, 정교한 제구와 타이밍을 빼앗는 변화구 조합으로 타자들을 완전히 봉쇄했다. 한화 타선은 웰스의 공에 제대로 대응하지 못하며 좀처럼 기회를 만들지 못했다.

8회까지 투구 수는 84개. 흐름상 9회 등판도 충분히 가능한 상황이었다. 실제로 웰스 역시 완봉승에 대한 욕심을 숨기지 않았다. 그러나 LG 벤치는 무리시키지 않는 선택을 했다. 9회 시작과 함께 마무리 유영찬을 투입했고, 유영찬은 깔끔하게 경기를 마무리했다.

경기 후 염경엽 감독은 "선수 본인은 계속 던지고 싶어 했지만, 보호 차원에서 교체했다"라며 "80구 이상 던지면 체력 소모가 크다. 시즌이 길기 때문에 한 경기 기록보다 전체 시즌을 봐야 한다"라고 설명했다.

[서울=뉴스핌] 라클란 웰스가 22일 잠실에서 열린 한화와의 경기에서 8이닝 무실점을 기록했다. [사진 = LG 트윈스] 2026.04.22 wcn05002@newspim.com

웰스 역시 아쉬움은 있었지만 팀 승리를 우선시했다. 그는 "완봉승을 한 번도 해본 적이 없어 욕심이 났던 것은 사실"이라면서도 "팀이 이길 수 있는 상황을 만들고 내려온 것에 만족한다"라고 담담하게 말했다.

이날 경기 계획에 대해서도 설명했다. 웰스는 "김광삼 코치, 박동원과 함께 오히려 우리가 공격적으로 나가자는 콘셉트를 잡았고, 그게 잘 맞아떨어졌다"라고 밝혔다.

향후 보직에 대한 관심도 크다. 염 감독은 부상에서 복귀하는 손주영이 돌아오면 웰스를 다시 불펜으로 활용하겠다는 구상을 밝힌 바 있다. 그러나 이날 치리노스마저 팔꿈치 부상으로 이탈하면서 당분간은 선발진에서 웰스의 역할이 이어질 가능성이 높아졌다.

웰스는 이에 대해 "선발로 계속 던지고 싶은 욕심은 당연히 있다"면서도 "불펜이든 선발이든 팀이 원하는 역할이라면 어디서든 최선을 다하겠다. 팀에 도움이 되는 것이 가장 중요하다"라고 강조했다.

wcn05002@newspim.com

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29일부터 SK하닉 본주·ADR 전환 허용 [서울=뉴스핌] 이정아 기자 = 오는 29일부터 SK하이닉스 미국주식예탁증서(ADR)와 SK하이닉스 국내 보통주(본주) 간 상호 전환이 허용된다. 그동안 차익거래가 막혀 유지됐던 국내 본주와 ADR 간 가격 차가 조정받을 수 있는 여건이 마련되는 것이다. 다만 시장에서는 전환이 시작되더라도 실제 차익거래는 제한적일 가능성이 크다는 분석이 나온다. ADR 발행 한도가 대부분 소진된 것으로 알려진 데다, 기존 ADR 투자자가 먼저 원주로 전환해야 새로운 ADR 발행이 가능하기 때문이다. 27일 금융투자업계에 따르면, 오는 29일 SK하이닉스 ADR 기초주식 1779만주가 국내 증시에 추가 상장된다. 이후 국내 SK하이닉스 원주를 ADR로, ADR을 다시 원주로 바꾸는 상호 전환이 허용된다. SK하이닉스.[이미지=로이터 뉴스핌] 2026.07.09 mj72284@newspim.com ADR은 미국 투자자가 달러로 국내 기업 주식을 거래할 수 있도록 만든 예탁증서다. 그동안은 국내 주식을 ADR로 바꾸거나 ADR을 본주로 교환할 수 없었기 때문에 두 시장의 가격이 크게 벌어져도 이를 이용한 차익거래는 불가능했다. 하지만 앞으로는 국내 시장에서 본주를 매입해 ADR로 전환한 뒤 미국 시장에서 매도하는 거래가 가능해지면서 양 시장 간 가격 차를 활용한 차익거래도 가능해진다. 반대로 ADR 가격이 낮아질 경우 ADR을 본주로 교환하는 거래도 가능하다. 본주와 ADR 간 전환이 원활하게 이뤄질 경우 국내에서는 원주 매수세가 유입되고, 미국에서는 ADR 공급이 늘어나면서 양 시장의 가격 차가 점진적으로 좁혀질 수 있다는 분석이 나온다. 그간 국내 본주와 미국 ADR의 주가 흐름은 계속 엇갈렸다. SK하이닉스 ADR이 미국 나스닥에 상장한 지난 10일부터 27일까지 SK하이닉스 본주는 218만원에서 181만6000원으로 16.69% 하락했다. 반면 ADR은 168.01달러에서 154.57달러로 8.0% 하락하는 데 그쳤다. 이 기간 국내 증시 변동성이 심화하면서 이른바 '삼전닉스' 레버리지 ETF에서 탈출해 서학개미로 전환한 개미 투자자들의 SK하이닉스 ADR 구매세도 상당하다. 한국예탁결제원에 따르면, SK하이닉스 ADR이 미국 나스닥에 상장한 지난 10일부터 27일까지 국내 투자자는 6억7555만달러(약 9900억원)를 순매수했다. 미국 주식 가운데 순매수 1위를 기록한 것이다. 서학개미의 행동에 제임스 매킨토시 월스트리트저널 선임 시장 칼럼니스트는 "2주 전 SK하이닉스 ADR이 상장된 이후 프리미엄은 16~51%까지 치솟았다"라며 "미국 투자자들은 한국 기업의 주식을 직접 거래해줄 증권사를 찾는 수고를 덜기 위해 엄청나게 높은 가격을 지불하고 있다"고 경고했다. 그는 "일반적인 ADR이라면 금요일에 나타난 29% 수준의 프리미엄은 헤지펀드들이 한국에서 주식을 사서 ADR로 바꾸는 동시에 미국에서 ADR을 공매도하게 만드는 요인"이라며 "하지만 본주를 ADR로 전환하는 것이 원천적으로 불가능하기 때문에 프리미엄이 더 커질 경우 투자자들은 큰 손실을 입을 수 있다"고 경고한 것이다. 시장에서도 본주와 ADR 간 실제 전환이 얼마나 이뤄질지를 관건으로 꼽고 있다. 핵심 변수는 ADR 발행 한도다. 본주를 ADR로 전환하려면 새로운 ADR을 발행해야 한다. 그러나 ADR은 정해진 발행 한도 내에서만 추가 발행이 가능하다. 현재는 상당수 한도가 이미 사용된 상태다. 또 기존 ADR 투자자가 본주 전환을 선택할 유인이 크지 않다는 점도 고려해야 한다. 현재 미국 시장에서는 ADR이 국내 본주보다 높은 가격에 거래되고 있기 때문에, 굳이 저평가된 원주로 교환할 이유가 많지 않다. 경기 이천시 SK하이닉스 본사의 모습 [사진 = 뉴스핌DB] 다만 일각에서는 시장 상황에 따라 시나리오는 달라질 수 있다고 보고 있다. 기존 ADR 투자자의 원주 전환이 예상보다 늘어나 발행 여력이 확보될 경우 국내 본주를 ADR로 전환하는 거래도 활발해질 수 있다. 이 경우 국내 본주 수요 증가와 함께 국내외 가격 차가 빠르게 축소될 가능성이 있다. 이정빈 신한투자증권 연구원은 "29일부터 본주와 ADR 간 상호전환 신청 절차가 시작되지만 실제 가격 괴리 조정 강도는 ADR 신규 발행 규모와 시장 수급에 따라 결정될 것"이라며 "전환 절차와 행정적 마찰이 존재하는 만큼 프리미엄이 즉시 축소되기는 쉽지 않다"고 분석했다. 그러면서 "ADR 프리미엄은 장기적으로 0으로 수렴하기보다 일정 수준 유지되는 특성이 있지만, 과도하게 확대된 구간에서는 축소될 가능성이 높다"며 "프리미엄이 조정되는 과정에서는 ADR 가격 하락보다 국내 본주 상승이 상당 부분을 차지할 가능성이 높다"고 전망했다. 정민희 아리스 연구원도 "ADR의 단기 강세는 상장 초기 공급이 제한된 상황에서 프리미엄이 반영된 결과일 수 있다"며 "장기적으로는 차익거래를 통해 ADR과 원주 가격이 점차 수렴하는 특징을 보일 것"이라고 내다봤다. 이어 "결국 주가 방향을 결정하는 것은 ADR 자체가 아니라 기업의 실적과 성장 모멘텀"이라며 "ADR 프리미엄보다 실적과 인공지능(AI) 메모리 시장 성장성이 중장기 주가를 좌우할 것"이라고 진단했다. plum@newspim.com 2026-07-28 06:00
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전국 곳곳 폭염…중부지방 소나기 [서울=뉴스핌] 송은정 기자 = 화요일인 28일은 전국 곳곳에서 폭염이 이어지고 중부지방을 중심으로 곳에 따라 소나기가 내릴 전망이다. 기상청과 케이웨더에 따르면 이날 중부지방과 경북권은 구름이 많고, 그 밖의 남부지방과 제주도는 대체로 맑은 날씨를 보이겠다. 늦은 새벽부터 오후 사이 중부지방과 경북권에는 곳에 따라 소나기가 내리겠다. 화요일인 28일은 전국적인 무더위가 계속되겠다. 중부지방 중심으로 곳에 따라 소나기가 내려 돌풍과 천둥·번개에 유의해야겠다.[사진 = 뉴스핌DB] 예상 강수량은 서울·인천·경기 5~40㎜, 강원 내륙·산지 5~40㎜, 강원 동해안 5~20㎜다. 대전·세종·충남 내륙과 충북, 대구·경북은 5~40㎜다. 울릉도·독도에는 5~20㎜가 예상된다. 아침 최저 기온은 22∼26도로 예상된다. ▲서울 26도 ▲인천 25도 ▲수원 25도 ▲춘천 25도 ▲강릉 26도 ▲청주 26도 ▲대전 25도 ▲전주 26도 ▲광주 26도 ▲대구 25도 ▲부산 26도 ▲울산 25도 ▲제주 27도다. 낮 최고 기온은 31∼36도로 예보됐다. ▲서울 33도 ▲인천 32도 ▲수원 32도 ▲춘천 31도 ▲강릉 33도 ▲청주 33도 ▲대전 34도 ▲전주 34도 ▲광주 34도 ▲대구 35도 ▲부산 33도 ▲울산 36도 ▲제주 32도다. 바다의 물결은 동해·서해·남해 앞바다에서 0.5∼1.0m로 일겠다. 에어코리아에 따르면 이날 미세먼지의 농도는 전국이 '좋음'∼'보통'으로 예상된다. yuniya@newspim.com 2026-07-28 06:30

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    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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