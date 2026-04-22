김민석 총리 "李정부 에너지 전환 방향 확고…문제는 속도와 집행력"

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주민 소득 증대 가능한 영농형 재생에너지 모델 마련 및 전국 보급 강조

[세종=뉴스핌] 양가희 기자 = 김민석 국무총리는 22일 시화·화옹 지구 개발계획을 보고받는 자리에서 "이재명 정부의 에너지 전환의 방향은 확고한 만큼 문제는 속도와 집행력"이라고 강조했다.

김 총리는 이날 경기 화성시 만세구 서신면 전곡리 시화 간척지구를 찾아 재생에너지 보급 여건을 위한 현장 점검을 진행했다. 현장에는 기후에너지환경부와 농림식품축산부 등이 함께해 향후 계발계획도 논의했다.

이번 현장 방문은 중동전쟁 등으로 에너지 안보의 중요성이 높아진 상황에서 재생에너지 보급 확산을 위해 농지로 조성인 대규모 간척지에 영농형 태양광을 추진하는 방안을 모색하기 위해 마련됐다.

[서울=뉴스핌] 이길동 기자 = 김민석 국무총리가 22일 오전 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 비상경제본부 회의에서 모두발언을 하고 있다. 2026.04.22 gdlee@newspim.com

김 총리는 "수도권인 시화·화옹지구는 영농과 재생에너지 발전의 결합으로 식량 안보를 위해 전략적으로 중요할 뿐 아니라, 재생에너지를 통한 수도권 전력 공급이 가능한 최적지"라고 평가했다.

김 총리는 기후부와 농식품부 등 관계기관에 최대한 빠른 시일 내 사업계획을 수립하라고 지시했다. 또 주민의 소득 증대와 주민 수용성을 높일 수 있는 영농형 재생에너지 모델을 마련해 전국적으로 신속히 보급될 수 있도록 범부처 차원의 협업을 지속해 달라고 당부했다.

김 총리는 향후 재생에너지의 획기적인 보급 확대를 위해 접경지역·공공시설 유휴부지 등 모든 가용 공간을 창의적이고 획기적으로 활용할 수 있도록 공공부문의 선도적 역할을 강조하고, 직접 점검할 계획도 밝혔다.

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