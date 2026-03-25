완주군, 태양광 기반 '햇빛소득 기본사회' 비전 선포

재생에너지 활용 지역소득 모델 구축 본격화

전문가 참여 정책 실행력 강화 추진

[완주=뉴스핌] 고종승 기자 = 전북 완주군이 태양광 에너지를 활용한 주민 소득 창출 모델을 중심으로 기본사회 정책 추진에 속도를 낸다.

완주군은 25일 군청 어울림광장에서 500여 명이 참석한 가운데 '햇빛소득 기본사회' 비전 선포식을 열고 재생에너지 기반 지역 주도형 정책 모델 구축에 나섰다고 밝혔다.

햇빛연금 기본사회 비전 선포식[사진=완주군]2026.03.25 gojongwin@newspim.com

이날 행사에는 대통령 소속 기본사회위원회 강남훈 부위원장(장관급)을 비롯해 김관영 전북도지사, 황명선 더불어민주당 최고위원, 송기헌 기본사회위원회 수석부위원장, 안호영 국회의원 등이 참석해 축사와 영상 메시지로 정책 추진을 지원했다.

행사는 분과위원 위촉식과 명예군민증 수여, 비전 및 전략 발표, 퍼포먼스 순으로 진행됐으며 정책 추진 기반을 다지고 실행 의지를 대외적으로 알리는 자리로 마련됐다.

특히 강남훈 부위원장과 정균승 (사)기본사회위원회 부이사장 등 전문가 4명이 군정조정위원회 기본사회 분과위원으로 위촉되면서 정책 전문성과 실행력이 강화됐다.

완주군은 태양광을 활용한 소득 모델 구체화를 위해 연구용역과 주민설명회를 추진해왔으며 지난 2월 (사)기본사회와 업무협약을 체결해 정책 고도화 기반을 마련했다.

이번 비전 선포는 정부의 기본사회 정책 방향에 맞춰 재생에너지 기반 지역 맞춤형 소득 모델을 구체화하고 군민 삶의 질 향상을 위한 실행 전략을 제시했다는 점에서 의미가 있다.

햇빛연금 기본사회 비전 선포식[사진=완주군] 2026.03.25 gojongwin@newspim.com

완주군은 앞으로 태양광 이익 공유 체계인 '햇빛소득마을'을 구축해 지속 가능한 지역 발전 모델을 만들어 나갈 계획이다.

유희태 완주군수는 "햇빛소득은 재생에너지 수익을 군민과 공유하는 대표적 실천 모델"이라며 "완주군이 전국적인 모범 사례로 자리잡을 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.

gojongwin@newspim.com