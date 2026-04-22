차영수 강진군수 예비후보 "재생에너지 이익공유로 군민소득 증대"

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[강진=뉴스핌] 조은정 기자 = 차영수 더불어민주당 강진군수 후보는 22일 군민 참여형 재생에너지 이익공유제 도입을 통해 소득 증대를 추진하겠다고 밝혔다.

차 후보는 이날 "이재명 정부의 햇빛소득마을 정책과 국회의 영농형 태양광 사업을 강진에 신속히 접목해 군민이 수익을 공유하는 구조를 만들겠다"고 말했다.

정부는 지난 3월 '햇빛소득마을 확산 추진계획'을 발표하고 올해 500개 이상, 2030년까지 2500개 조성을 목표로 하고 있다. 관련 예산은 올해 4500억~5000억원 규모다.

차영수 더불어민주당 강진군수 예비후보. [사진=차영수 예비후보 선거사무소]

햇빛소득마을은 주민이 협동조합을 구성해 태양광 발전소를 운영하고 수익을 공유하는 방식이다. 차 후보는 이를 영농형 태양광, 재생에너지 발전단지와 연계해 소득 증가와 지역경제 활성화를 동시에 추진하겠다는 구상이다. 영농형 태양광 특별법은 문금주 의원이 대표발의해 국회 논의가 진행 중이다.

차 후보는 강진에 최대 20개 햇빛소득마을을 조성하고 단계적으로 발전단지 유치와 분산에너지특구 기반 전력거래(PPA)를 통해 AI 데이터센터 등과 연계한 수익 구조를 구축하겠다고 밝혔다. 특히 초기 시설 구축 비용은 군이 출자해 주민 부담을 줄이고 수익을 직접 환원하는 방안을 제시했다.

그는 "강진은 농어업 기반과 공동체가 살아 있어 재생에너지 소득 모델에 적합하다"며 "군 출자와 주민 투자를 결합해 농가 소득 보전, 마을기금 조성, 지역 소비를 잇는 선순환 구조를 만들겠다"고 강조했다.

이어 "여당과 정부·국회 협력을 바탕으로 강진을 재생에너지 주민소득 모델의 선도지역으로 만들겠다"고 말했다.

ej7648@newspim.com