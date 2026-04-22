시흥시 '지구의 날' 22일 오후 8시 10분간 자율 소등 행사

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기후위기 대응과 온실가스 감축에 대한 시민 공감대 확산

[시흥=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 시흥시는 제56회 '지구의 날(4월 22일)'을 맞아 기후위기 대응과 온실가스 감축에 대한 시민 공감대 확산을 위해 22일 오후 8시부터 10분간 자율 소등 행사를 진행한다.

전국 소등행사 포스터. [사진=시흥시]

시에 따르면 '지구의 날'은 1969년 미국 캘리포니아 주에서 발생한 해상원유 유출사고를 계기로 1970년 4월 22일 환경문제에 관한 범국민적 관심을 불러일으키고 지구의 환경을 보호하자는 취지로 민간 운동에서 시작된 세계 기념일이다.

이번 소등 행사는 시흥시청을 비롯한 시흥도시공사, 시흥시청소년청년재단 등 관내 공공기관과 공동주택을 중심으로 진행되며, 의무 사항이 아닌 자율 참여 방식으로 운영된다. 행사 시간에 사무실 및 가정 내 불필요한 조명을 끄는 간단한 실천을 통해 에너지 절약과 탄소중립 실천의 의미를 되새길 계획이다.

양순필 환경국장은 "10분간의 소등은 짧은 시간이지만 기후위기 대응을 위한 소중한 실천"이라며 "공공기관과 공동주택의 적극적인 참여를 통해 시민 모두가 탄소중립 실천에 동참하는 계기가 되길 바란다"라고 말했다.

한편, 시흥시는 앞으로도 시민과 함께하는 생활 속 탄소중립 실천 운동을 지속적으로 확대해 나갈 계획이다.

1141world@newspim.com