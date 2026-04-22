부산은행, IRP 원리금비보장 수익률 30.32%…전 금융권 1위 기록

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고객 맞춤형 투자 상품 구성 강화

160여 종 ETF 라인업으로 확대

[부산=뉴스핌] 남경문 기자 = 부산은행이 개인형퇴직연금(IRP) 원리금비보장 수익률에서 전 금융권 1위를 기록했다.

부산은행은 2026년 1분기 기준 IRP 원리금비보장 수익률이 30.32%로, 적립금 100억원 이상 금융기관 가운데 가장 높은 수준을 나타냈다고 22일 밝혔다.

부산은행이 2026년 1분기 기준 개인형퇴직연금(IRP) 원리금비보장 수익률 부문에서 30.32%의 수익률을 기록하며, 적립금 100억원 이상 금융기관 기준 전(全) 금융권 1위를 달성했다. 사진은 BNK부산은행 전경[사진=뉴스핌DB]2026.04.22

은행권 내 원리금보장형 상품에서도 성과를 냈다. 확정급여형(DB)과 확정기여형(DC) 수익률 부문에서 각각 1위를 기록하며, 보장형과 비보장형 전반에서 고른 실적을 보였다.

이 같은 결과는 투자 상품 구성과 고객 맞춤형 관리 체계 강화에 따른 것으로 분석된다. 부산은행은 엄격한 기준을 적용해 펀드와 상장지수펀드(ETF)를 선별하고 있으며 현재 160여 종의 ETF 라인업을 통해 투자 선택지를 확대했다.

디지털 기반 연금 관리 기능도 강화했다. 모바일뱅킹에 '연금코치' 서비스를 도입해 고객이 수익률을 비교·분석하고 상품 정보를 직관적으로 확인할 수 있도록 했다.

조직과 영업 체계도 정비했다. 연금사업부를 중심으로 마케팅 기능을 확대하고 고객 대응 역량을 높여 늘어나는 연금 투자 수요에 선제적으로 대응해 왔다.

최재영 WM·연금그룹장은 "고객 투자 수요에 맞춘 상품과 서비스 고도화가 수익률로 이어졌다"며 "연금 자산의 안정적 증식을 지원하는 차별화된 서비스를 지속 확대하겠다"고 말했다.

news2349@newspim.com