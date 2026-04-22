금융투자협회, '비상장기업 모험자본 투자' 수강생 모집

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자본시장과 금융투자회사의 모험자본 공급역량 강화

[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 금융투자협회 금융투자교육원은 다음 달 20일까지 자본시장과 금융투자회사의 모험자본 공급역량을 강화하기 위한 '비상장기업 모험자본 투자' 특설과정 수강생을 모집한다고 22일 밝혔다.

금융투자협회에 따르면 해당 과정은 벤처캐피털(VC), 사모펀드(PE), 정책금융 등 모험자본 시장 전반에 대한 이해를 바탕으로 투자대상 발굴(Deal Sourcing)부터 기업가치평가, 투자실행, 사후관리, 회수(Exit)에 이르는 전 과정을 학습할 수 있도록 구성됐다.

[사진=뉴스핌DB]

VC, PE 분야에서 20년 이상의 경력을 보유한 전문가들이 강사진으로 참여해 투자심사보고서와 투자계약서 작성, VC조합 운영 노하우, 복잡한 법률쟁점 등 모험자본 투자 실무의 핵심 지식을 깊이 있게 다룰 예정이다.

이창화 금융투자교육원 원장은 "이번 과정은 자본시장 내 생산적 금융 확대 정책에 발맞춰 금융투자업계의 모험자본 투자 역량을 레벨업 할 수 있는 좋은 기회가 될 것"이라며 "전문인력 양성을 통해 자본시장의 모험자본 공급 기능이 더욱 강화되길 희망한다"고 말했다.

교육 기간은 5월 27일부터 6월 19일까지 총 10일간 40시간이며, 서울 여의도 금융투자교육원에서 주 3일(월수금) 야간 교육(오후 5시~9시 30분)으로 진행된다. 수강 신청 및 기타 자세한 사항은 금융투자교육원 홈페이지에서 확인할 수 있다.

rkgml925@newspim.com