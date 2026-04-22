李在明连访印度越南 加强能源与供应链合作

纽斯频通讯社首尔4月22日电 韩国总统李在明近日接连访问印度和越南，围绕能源安全、供应链稳定及经贸合作展开密集外交活动。分析认为，在中东局势持续紧张背景下，韩国正借此加强与"全球南方"主要国家合作，推动贸易多元化并降低外部风险。

李在明19日至24日对印度和越南进行为期6天的国事访问。总统府青瓦台表示，此次出访重点是深化与两国全面战略伙伴关系，并拓展能源、产业链和基础设施等领域合作。

图为当地时间20日，韩国总统李在明（左）在印度新德里同印度总理莫迪举行首脑会谈。【图片=KTV截图】

访问印度期间，李在明20日与印度总理莫迪举行会谈。双方表示，将加强能源资源及石脑油等关键原材料稳定供应合作，并就维护中东地区和平稳定、加强全球事务协调交换意见。

印度是全球主要新兴经济体之一，也是全球第三大石油进口国，原油进口较大程度依赖霍尔木兹海峡。有声音指出，在中东地区局势不确定性上升背景下，韩印加强合作具有现实意义。

韩国政府近期已通过多渠道扩大能源进口来源。总统秘书室长姜勋植此前访问哈萨克斯坦、阿曼、沙特阿拉伯和卡塔尔，落实年内引进2.73亿桶原油和210万吨石脑油计划。分析认为，韩国正加快能源供应多元化布局，以应对国际市场波动。

经贸方面，韩国与印度双边贸易额每年约250亿美元。双方同意争取到2030年将贸易额提升至500亿美元，进一步挖掘合作潜力。

结束印度行程后，李在明22日转往越南访问。越南是东盟重要经济体，也是继美国和中国之后韩国第三大贸易伙伴。近年来，两国在电子制造、半导体及供应链协作等领域联系日益紧密。

资料图：韩国总统李在明（右）与越共中央总书记苏林合影。【图片=青瓦台提供】

分析指出，李在明此次接连访问印度和越南，体现其加强与新兴经济体合作、拓展国际经济空间的战略意图，也反映出在全球供应链重组和地缘政治风险上升背景下，韩国寻求提升经济韧性的政策方向。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社