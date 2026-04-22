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李在明连访印度越南 加强能源与供应链合作

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纽斯频通讯社首尔4月22日电 韩国总统李在明近日接连访问印度和越南，围绕能源安全、供应链稳定及经贸合作展开密集外交活动。分析认为，在中东局势持续紧张背景下，韩国正借此加强与"全球南方"主要国家合作，推动贸易多元化并降低外部风险。

李在明19日至24日对印度和越南进行为期6天的国事访问。总统府青瓦台表示，此次出访重点是深化与两国全面战略伙伴关系，并拓展能源、产业链和基础设施等领域合作。

图为当地时间20日，韩国总统李在明（左）在印度新德里同印度总理莫迪举行首脑会谈。【图片=KTV截图】

访问印度期间，李在明20日与印度总理莫迪举行会谈。双方表示，将加强能源资源及石脑油等关键原材料稳定供应合作，并就维护中东地区和平稳定、加强全球事务协调交换意见。

印度是全球主要新兴经济体之一，也是全球第三大石油进口国，原油进口较大程度依赖霍尔木兹海峡。有声音指出，在中东地区局势不确定性上升背景下，韩印加强合作具有现实意义。

韩国政府近期已通过多渠道扩大能源进口来源。总统秘书室长姜勋植此前访问哈萨克斯坦、阿曼、沙特阿拉伯和卡塔尔，落实年内引进2.73亿桶原油和210万吨石脑油计划。分析认为，韩国正加快能源供应多元化布局，以应对国际市场波动。

经贸方面，韩国与印度双边贸易额每年约250亿美元。双方同意争取到2030年将贸易额提升至500亿美元，进一步挖掘合作潜力。

结束印度行程后，李在明22日转往越南访问。越南是东盟重要经济体，也是继美国和中国之后韩国第三大贸易伙伴。近年来，两国在电子制造、半导体及供应链协作等领域联系日益紧密。

资料图：韩国总统李在明（右）与越共中央总书记苏林合影。【图片=青瓦台提供】

分析指出，李在明此次接连访问印度和越南，体现其加强与新兴经济体合作、拓展国际经济空间的战略意图，也反映出在全球供应链重组和地缘政治风险上升背景下，韩国寻求提升经济韧性的政策方向。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社

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'내란 가담' 이상민 2심 징역 15년 구형 [서울=뉴스핌] 홍석희 기자 = 조은석 특별검사팀이 22일 12·3 비상계엄 당시 특정 언론사 단전·단수를 지시한 혐의를 받는 이상민 전 행정안전부 장관의 항소심에서도 징역 15년을 구형했다. 서울고법 형사1부(재판장 윤성식)는 이날 오후 이 전 장관의 내란 중요임무 종사 등 혐의 항소심 결심 공판을 진행했다. 조은석 특별검사팀이 22일 12·3 비상계엄 당시 특정 언론사 단전·단수를 지시한 혐의를 받는 이상민 전 행정안전부 장관의 항소심에서도 징역 15년을 구형했다. 이상민 전 행정안전부 장관. [사진=뉴스핌 DB] 특검은 "피고인은 특정 언론사의 기능을 완전히 마비시킴으로써 계엄에 비판적인 언론을 봉쇄해 위헌적 계엄에 우호적인 여론을 형성하려 했다"며 이 전 장관에게 징역 15년을 선고해 달라고 재판부에 요청했다. 또한 "본 사건은 대한민국이 수립한 민주주의에 대한 테러"라며 "미완성 이라는 이유와 사상자가 발생하지 않았다는 점은 이 사건의 양형 고려 사항이 아니다"라고 강조했다. 이 전 장관은 계엄법상 주무부처 장관임에도 윤 전 대통령의 위헌·위법적 계엄 선포를 방조하고, 특정 언론사 단전·단수 지시를 전달하는 등 내란에 순차적으로 공모한 혐의로 1심에서 징역 7년을 선고받았다. 특검은 1심 결심에서 징역 15년을 구형한 바 있다. 1심 재판부는 언론사 단전·단수 지시 혐의에 대해 "피고인이 법조인으로서 장기간 근무했고 비상계엄의 의미와 그 요건을 잘 알 수 있는 지위에 있었던 점과 피고인이 언론사 단전·단수에 대한 협조 지시를 하기 직전 경찰청장과의 통화를 통해 국회 상황에 대해 인식하고 있었던 점을 종합해볼 때, 피고인에게 내란 중요임무 종사의 고의 및 국헌문란의 목적이 있었다"며 유죄로 판단했다. hong90@newspim.com 2026-04-22 14:57
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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

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    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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